Crna Gora ima potpunu usaglašenost sa evropskom bezbjednosnom politikom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora pridružila se sankcijama Rusiji, jer ima potpunu usaglašenost sa evropskom bezbjednosnom politikom, kazao je premijer Zdravko Krivokapić.

On je, odgovarajući na pitanja novinara na Delfi ekonomskom forumu, rekao da je u petak formiran odbor koji će da prati sve mjere koje proizilaze iz odgovarajućih odluka Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta, a tiču se sankcija Rusiji.

“Crna Gora se pridružila sankcijama, jer ima potpuno usaglašenost sa evropskom bezbjednosnom politikom, to znači 100 odsto”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da nema letova između Rusije i Crne Gore, ali da za sada nije došlo do zapljene imovine ruskih državljana.

“Jahte koje su bile u Crnoj Gori, vjerovatno osjećajući potencijalnu mogućnost zapljene, napustile su Crnu Goru u roku u toku od tri dana, i koliko je nama poznato stacionirale su se u Turskoj”, naveo je Krivokapić.

Upitan da li razmatraju mogućnost oduzimanja nekretnina, on je rekao da će sve da urade u skladu sa zakonom.

“Mislim da je već pokrenuta jedna procedura, u skladu sa našim zakonima, koja preispituje opravdanost upravo takve prodaje zemljišta. Tu se ne radi o zakupu, nego o direktnoj prodaji jednog od najboljih lokaliteta Crne Gore Olegu Deripaski”, kazao je Krivokapić.

Upitan šta će se konkretno desiti sa njegovom imovinom, Krivokapić je rekao da ne može da govori u ime sudstva.

“Ovo je izvršna vlast i mi ćemo samo napraviti procesuiranje tog slučaja, koji već duže vrijeme, i prije ovih dešavanja, zaokuplja pažnju javnosti Crne Gore”, naveo je Krivokapić.

On je, odgovarajući na pitanje novinara da li će uvođenje sankcija nanijeti finansijsku štetu Crnoj Gori, kazao da, nažalost, sankcije najviše pogađaju običan narod, pa i države koje se pridružuju njima.

“Države kao što su Grčka, Kipar i Crna Gora imaju veliki broj turista koji dolaze upravo sa tih područja, i treba naći neku mjeru balansa kako da se to nadomjesti “, rekao je Krivokapić.

