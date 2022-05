Članstvo zemalja Zapadnog Balkana bilo bi odlična geopolitička investicija EU

Podgorica, (MINA) – Članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji (EU) bila bi odlična geopolitička investicija Unije u svoj mir, stabilnost i bezbjednost, saopšteno je na konferenciji za novinare predsjednika Crne Gore i Kosova, Mila Đukanovića i Vjose Osmani Sadriu.

Đukanović je ocijenio da su odnosi između Crne Gore i Kosova uzorni.

“To su odnosi otvorenosti, prijateljstva, jedne vrlo razvijene i povjerljive međudržavne saradnje, odnosi koji su takvi jer su zasnovani na identičnim strateškim ciljevima dvije države, a to je usvajanje evropskog sistema vrijednosti i pripadnost evropskim i evroatlantskim integracijama”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je Crna Gora članica NATO-a i da Kosovo teži ka tom cilju, a da obje države žele da budu članice EU.

“Vjerujem da na tom planu imamo šta jedni drugima da ponudimo i da će to biti jedno od važnih polja naše buduće saradnje”, kazao je Đukanović.

On je naveo da Crna Gora podržava politički dijalog Prištine i Beograda.

“Vjerujemo da jedino politički dijalog može dovesti do sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma koji će obezbijediti da se Kosovo razvija na temeljima multietničke demokratije i da se odnosi između Kosova i Srbije krenu putem obnove povjerenja i dobrog razvoja”, rekao je Đukanović.

On smatra da je veoma važno biti istrajan u tom političkom procesu, jer to, kako je naveo, nije samo pitanje koje se tiče Kosova i Srbije već i stabilnosti regiona.

“Zbog toga, kao susjed i Kosova i Srbije, pokazujemo visoku zainteresovanost da se taj dijalog nastavi i da u doglednoj budućnosti rezultira jednim održivim sporazumom”, naveo je Đukanović.

Kako je kazao, on i Osmani ssu se saglasili da je zapravo najbolji mogući izbor za sve zemlje regiona evropski sistem vrijednosti pripadnost EU i NATO-u.

“Složili smo se takođe da to nije samo interes našeg regiona, nego da je to i interes EU. Dakle, vjerujemo da bi članstvo Zapadnog Balkana u EU bila odlična geopolitička investicija EU u svoj mir, stabilnost i bezbjednost”, rekao je Đukanović.

On je naveo da vjeruju da je, nažalost, jedna ozbiljna tragedija koja još traje u Ukrajini, bila povod da se prenu svi u Evropi.

“I da shvatimo da u Ukrajini nije samo nezavisnost i sloboda u izboru vlastite budućnosti Ukrajine na udaru nego je na udaru i evropska bezbjednost i evropski sistem vrijednosti i da bi iz tog iskustva morali izvući nauk kada je u pitanju Evropa u cjelini, ali prevashodno kada je u pitanju budućnost Zapadnog Balkana”, kazao je Đukanović.

On smatra da je vrijeme da se prestane sa kolebanjima oko perspektive politike proširenja i politike ujedinjenja Evrope.

Đukanović je poručio da Crna Gora razumije i aplikaciju Kosova za članstvo u Savjet Evrope.

“I onda je valjda potpuno logično i prirodno da podržavamo tu intenciju i nastavićemo zapravo da radimo ono što smo radili i u prethodnom periodu razumijevajući potrebu Kosova da kao nezavisna država bude dio savremenih, političkih, ekonomskih i demokratskih integracija”, poručio je Đukanović.

Osmani je kazala da je zatražila podršku Crne Gore za učlanjenje Kosova u SE kao i u ostale organizacije.

Ona je rekla da je od posebne važnosti, pogotovu u trenutnoj situaciji u Evropi, NATO.

“Posebno za Kosovo bitno je Parnerstvo za mir kao prvi korak u pravcu učlanjenja u NATO. Crna Gora je jasan primjer kako je učlanjenje u NATO poslužilo samo jačanju bezbjednosti našeg regiona, s toga bi i na učlanjenje Kosova trebalo gledati iz ove prizme, doprinosa većem stabilitetu i bezbjednosti na čitavom ZB”, navela je Osmani.

Ona je istakla da Kosovo sa Crnom Gorom dijeli fantastičnu saradnju u nizu oblasti.

“Posebno želim da istaknem turizam i činjenicu da naši građani istorijski provode ljetnji odmor na lijepim plažama počev od Ulcinja duž čitave prelijepe crnogorske obale, ali i izuzetan doprinos Crne Gore davne 1999. godine otvarajući vrata i srca mnogim građanima iz Kosova koji su tamo odsjeli kao izbjeglice, koji su pronašli tamo zaštitu i utočište u najtežim vremenima”, kazala je Osmani.

Ona je istakla da, iznad svega, Crna Gora i Kosovo dijele zajedničku i jasnu viziju evroatlanske budućnosti.

“Zato sam sa Đukanovićem dogovorila da produbimo saradnju kako bismo donijeli još veću stabilnost našem regionu. U tom smjeru, istakli smo i veliku važnost autenčične regionalne saradnje promovišući načela jednakosti i sveobuhvatnosti, a pogotovu saradnju u okviru berlinskog procesa”, navela je Osmani.

