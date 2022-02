BS: Crna Gora položila test demokratske zrelosti

Podgorica, (MINA) – Izglasavanje nepovjerenja 42. Vladi Crne Gore, svojevrsna je pobjeda evropske, građanske, multietničke i sekularne Crne Gore, saopšteno je iz Bošnjačke stranke.

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

Prema riječima BS, Crna Gora je i večeras položila test demokratske zrelosti.

“Izglasano je nepovjerenje Vladi i sigurni smo da će večerašnjom većinskom odlukom poslanika, biti stavljena tačka na sve ono što je karakterisalo rad smijenjene Vlade”, kazali su oni.

Iz BS su rekli da se večeras po ko zna koji put i potvrdila ispravnost odluke te partije, da ne bude dio Vlade.

“Vlade koja se dominantno bavila revanšizom prema neistomišljenicima, kršenjem manjinskih prava, čišćenjem institucija od pripadnika manjinskih naroda, kao i promocijom pojedinaca sa retrogradnim idejama”, kaže se u saopštenju.

Oni su posebno ističu “anticivilizacijsko ponašanje premijera i određenih ministara u više navrata”.

“Koji su svojim izjavama i činjenjem napravili ogromnu štetu državi, za koju će biti potrebno vrijeme da bi se ona sanirala”, kazali su iz BS.

Prema riječima BS, večerašnja većinska odluka u Skupštini, pokazatelj je da je većinska Crna Gora spremna da baštini ideje multietičnosti, građanskog i sekularnog koncepta.

“I da je Crna Gora u kojoj su svi jednaki, ustvari i jedina moguća i održiva”, dodaje se u saopštenju.

U BS smatraju da je pred Crnom Gorom period kada svi treba da daju doprinos.

“Da već od sjutra krenemo u razgovore oko formiranja nove Vlade. Crna Gora nema vremena za gubljenje, građani od nas očekuju da krenemo u rješavanje nagomilanih problema”, navodi se u saopštenju.

