Bečić: Nikada ne bih osveštao prostorije Opštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Parlamenta Aleksa Bečić kazao je, komentarišući to što su sveštenici Srpske pravoslavne crkve u četvrtak osveštali budvansku opštinu, nakon što je Marko Carević izabran za predsjednika, da on to nikada ne bi uradio, jer se zalaže za građansku državu.

On je za Televiziju Crne Gore kazao da se zalaže za poštovanje principa sekularne države i Ustava, da je država odvojena od crkava.

“Za uvažavanje građanske Crne Gore koja kaže da smo svi jednaki, da smo zaista braća, da je neko pošten zato što je pošten, da je neko stručan zato što je stručan, da je neko kriminalac zato što je kriminalac, a ne zato što je ove vjere ili one nacije”, rekao je Bečić.

On je kazao da se bori protiv tih vrsta generalizacija ili diskriminacija po bilo kom osnovu, prenosi portal RTCG.

“Tako da ja nikada ne bih postupao na takav način”, naveo je Bečić.

On je kazao i da nije prisustvovao sastanku lidera tri koalicije, koji je održan u manastiru Ostrog, i da je riječ o neformalnom susretu.

“Da se radilo o formalnom sastanku i da se tamo razgovaralo o sastavljanju vlade, zaista bih to smatrao nedopustivim, ali po onim informacijama koje ja imam, tema je bila poboljšanje nekih međuljudskih, ličnih relacija, među pojedincima, tako da je iz tog ugla i posmatram”, naveo je Bečić.

On je komentarisao izjavu mitropolita Amfilohija koji je kazao da će graditi kapelu na Lovćenu.

“Ja sam apsolutno protiv rušenja mauzoleja na Lovćenu, sve druge ideje treba da prođu test nadležnih organa, a Skupština Crne Gore svakako nije za to nadležna. Ja sam za one ideje koje mire, spajaju, koje homogeniziju i vode nas u sigurnu budućnost”, kazao je Bečić.

On vjeruje da se crnogorsko društvo može brzo pomiriti.

“Ja jedino vjerujem u građansku i pomirenu Crnu Goru i neću stati dok to ne bude tako”, poručio je Bečić.

On je kazao da je sa ambasadorima zapadnoevropskih zemalja, i prije i nakon izbora, imao stalnu i kvalitetnu komunikaciju.

“Nijesam primijetio pokušaj nedozvoljenog uticaja ili sugestije, to je kvalitetan i partnerski odnos, odnos međusobnog uvažavanja na principijelnim osnovama”, naveo je Bečić.

On je kazao i da je protiv gašenja bilo kojeg medija.

Komentarišući to što dio poslanika Demokratskog fronta nije bio u sali, kada je na konstitutivnoj sjednici intonirana himna, Bečić je kazao da bi volio da, kao to što on čini, svi poštuju himnu.

On je rekao da će se boriti za to da Parlamentu vrati kontrolnu ulogu.

“Izbor potpredsjednika Parlamenta stvar je političkog dogovora i vidjećemo da li će to biti dio političkog paketa zajedno sa dogovorom oko kadrovskoh rješenja u Vladi ili će se nešto ranije stvoriti uslovi za izbor”, naveo je Bečić.

On je dodao da je naredni korak formiranje poslaničkih klubova, pa Administrativnog odbora.