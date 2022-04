Bečić: Istraživanje potvrđuje stavove Demokrata

Podgorica, (MINA) – Istraživanje Agencije MINA i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) potvrđuje stavove koje su Demokrate iznosile na protestima, kazao je lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

Prema istraživanju Agencije MINA i CeMI-ja, skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje za izlazak iz političke krize, a više od polovine da ih treba organizovati odmah, ili u što skorijem roku.

„Istraživanje dvije organizacije objavljeno danas samo potvrđuje stavove koje smo iznosili na protestima“, naveo je Bečić na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da ubjedljiva većina građana smatra da su izbori jedino rješenje za izlazak iz političke krize i da ih treba organizovati što prije, dok su podaci o manjinskoj vladi porazni.

Bečić je kazao da je toliki procenat podrške nekom političkom rješenju rekord u istraživanjima.

Prema njegovim riječima, sud građana je nemoguće izbjeći i svaki pokušaj izigravanja izborne volje je osuđen na propast.

Bečić je naveo da narodu pripada da presudi.

“On to želi. Omogućimo mu to. Prekinite pijačnu tragikomediju kojoj svjedočimo skoro pola godine, a koja kompromituje državu i maltretira građane, vratimo mandat narodu i hajdemo na vanredne izbore, da ovo evropski i civilizovano razriješimo”, rekao je Bečić.

