Adam: Formiranje Vlade otvara nove perspektive u EU pregovorima

Podgorica, (MINA) – Formiranje proevropski orijentisane Vlade otvara nove perspektive na pregovaračkom putu države ka Evropskoj uniji (EU), kazao je ambasador Belgije u Crnoj Gori Konrad Adam i dodao da u tom procesu ima još dosta posla.

On je početkom ove sedmice boravio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori kada se sastao sa premijerom Dritanom Abazovićem, ministrima i predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović.

Adam je, u intervjuu agenciji MINA, ocijenio da Crna Gora ponovo ima stabilnije političko okruženje i da to može biti zamah za fokusiranja na neke hitne izazove s kojima se država suočava.

“Stekao sam utisak kako je nova Vlada postavila neke važne prioritete, poput ekonomskih reformi, vladavine prava, kao i pridruživanja međunarodnoj zajednici u osudi brutalne ruske agresije u Ukrajini”, rekao je Adam.

Prema njegovim riječima, politička stabilnost, kao i koherentno i predvidljivo poslovno okruženje utemeljeno na vladavini prava, predstavljaju i ključne faktore na koje se ekonomski akteri fokusiraju kada donose odluke o ulaganju.

“Smatram da je od apsolutne važnosti uspostaviti povjerenje javnosti u učinkovito funkcionisanje demokratskih institucija, prije svega pravosuđa i zakonodavstva”, rekao je Adam.

On je istakao da je parlament demokratska institucija u kojoj bi javna rasprava trebalo da se odvija na konstruktivan, pristojan i civilizovan način, dodajući da u zakonodavnom domu nema mjesta govoru mržnje.

Kako je kazao, u Belgiji postoji tradicija traženja kompromisa uprkos stranačkim linijama i jezičnim podjelama, kako bi se pronašla većina za odluke koje zahtijevaju širu političku podršku.

“Ohrabruje me namjera političkih aktera u Crnoj Gori da istraže slične puteve i tako otvore put ka širem konsenzusu u vezi, na primjer, imenovanja u pravosuđu”, rekao je Adam.

On je naveo da je uvjeren da to može doprinijeti smanjenju antagonizama i polarizacije u crnogorskom društvu.

“Sastav ove nove, multietničke i uključive Vlade, sam je po sebi vrlo pozitivan znak u tom pogledu”, poručio je Adam.

On je kazao da je Crna Gora oduvijek bila pouzdan partner u euro-atlantskom savezu, što je potvrđeno i njenom reakcijom u pogledu ukrajinske krize.

“Pridruživanje zajedničkoj osudi ruske agresije i primjenom sankcija pokazali su da je Crna Gora dio zajednice sa istim vrijednostima i zajedničkim pogledima na sprovođenje međunarodnih odnosa”, rekao je Adam.

Prema njegovim riječima, činjenica da je Crna Gora sto odsto usklađena sa evropskom spoljnom politikom je jasan pokazatelj njenog osjećaja pripadnosti evropskoj porodici.

“Ipak, bitno je ostati na oprezu i suprotstaviti se bilo kojem narativu koji je u suprotnosti sa činjeničnim stanjem na terenu. Cijenimo solidarnost Crne Gore sa ljudima iz Ukrajine i njene napore da se ublaže posljedice patnje, kao što je primanje izbjeglica”, kazao je Adam.

Komentarišući navode da je ruska agresija na Ukrajinu činilac koji može ubrzati pristupni proces pojedinim državama kandidatima, on je naveo da je nejasno mogu li ti događaji uticati na pregovore o proširenju koji su već u toku.

“Međutim, nema sumnje da zahtjevi za stalno članstvo ostaju punovažni, u procesu koji je vođen strogim i poštenim uslovima, koji se temelje na zaslugama svakog pojedinog kandidata”, poručio je Adam.

On je naveo da vjeruje da bi događaji u Ukrajini trebalo da imaju blagotvoran učinak na političku volju i odlučnost zemalja kandidata da ubrzaju napredak u reformskim procesima, koji će im otvoriti vrata EU.

“U tom smislu, formiranje nove, jasno EU orijentisane crnogorske Vlade definitivno otvara nove perspektive. Jasna, nedvosmislena politika udruživanja političke energije, kako bi se preuzele preostale prepreke na pregovaračkom putu, zaista bi mogla izazvati pozitivnu dinamiku. Ipak, neka bude jasno da ima još dosta posla”, rekao je Adam.

On je, citirajući belgijskog premijera Aleksandera de Kroa, kazao da je proširenje proces ujedinjavanja Europe, s ciljem stvaranja ekonomske unije i vrijednosne zajednice sa ljudima koji snažno vjeruju u slobodu i demokratiju.

Prema riječima Adama, bez ikakve sumnje postoji zabrinutost oko stvarne ili potencijalne negativne uloge koju Rusija može da odigra u regionu Zapadnog Balkana, ali ne bi trebalo precjenjivati uticaj te države.

“Većina trgovinske razmjene i investicija, a time i prosperiteta, dolazi iz zemalja EU. Nije potrebno puno političke mašte da bi se vidjelo kako je budućnost Zapadnog Balkana usidrena u Europi”, istakao je Adam.

On je kazao da lideri država Zapadnog Balkana imaju jasne opcije u pogledu političkih izbora, usmjerenih i ka regionalnom pomirenju.

“Ostajem optimističan da će racionalni i odgovorni političari razviti otpornost koja je ključna u ovom regionu za odbijanje svake bezbjednosne prijetnje, bilo domaće ili uvezene”, rekao je Adam.

