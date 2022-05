Abazović: Vrata EU otvorena za Crnu Goru, država da iskoristi šansu

Podgorica, (MINA) – Vrata Evropske unije (EU) za Crnu Goru su otvorena i država ne smije da propusti tu šansu, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je to rekao u Briselu nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

Abazović je naveo da je susret sa Mišelom protekao na najbolji mogući način.

“Zaista sam zadovoljan. Mislim da svi u Crnoj Gori treba da budemo vrlo optimistični, bez obzira na to što su teška vremena u smislu dešavanja na istoku Evrope nakon agresije Rusije na Ukrajinu”, kazao je Abazović.

On je naveo da smatra da Crna Gora ovu šansu mora da iskoristi.

“Izuzetno su zadovoljni što je počela da funkcioniše pravda u Crnoj Gori. Objasnili smo šta će biti prioriteti, ali najvažnija poruka jeste da su vrata EU za Crnu Goru otvorena i da mi ovu šansu ne smijemo da propustimo”, rekao je Abazović, odgovarajući na pitanje novinara.

On je apelovao na sve političke subjekte da interes Crne Gore stave na prvo mjesto i pokušaju do 31. jula da donesu makar jednu od važnih odluka, a da u toku češkog predsjedavanja u drugoj polovini ove godine Crna Gora dobije završna mjerila.

Abazović je dodao da su razgovarali i o ekonomskim temama, infrastrukturi budućih velikih projekata za koje, kako je naveo, postoji interesovanje da se finansiraju iz evropskih finansijskih institucija.

On je kazao da misli da je taj prvi sastanak pokazao “ono što su osjetili nakon što je uspostavljena nova vlada u Crnoj Gori – da je ovo prilika koja se rijetko ukazuje i da u ovakvoj geopolitičkoj situaciji možemo da iskoristimo priliku da Crna Gora bude jako pozitivan primjer”.

“Izuzetno im je važno da taj primjer i dobra vibracija iz Crne Gore budu prenešeni u region, i to će biti motiv više za nas političare da u dobroj komunikaciji sa našim kolegama u regionu i drugim zemljama zaista prenesemo optimizam i pokušamo zajednički da idemo naprijed”, dodao je Abazović.

