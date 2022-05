Abazović: Šverc cigareta preko Luke Bar klinički mrtav

Podgorica, (MINA) – Šverc cigareta preko Luke Bar je klinički mrtav, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da preko 100 hiljada paketa duvanskih proizvoda iz Slobodne zone Luke Bar postaje vlasništvo države.

Uprava prihoda i carina (UPC) zaplijeniće cigarete u Slobodnoj zoni Luke Bar vrijedne nekoliko desetina miliona EUR u korist države, jer su istekli rokovi za njihovo izmještanje.

Abazović je, tokom posjete Slobodnoj carinskoj zoni u Luci Bar, rekao da se radi o formalnom završetku onoga što su započeli ranije, a to je da u potpunosti suzbiju šverc cigareta preko Luke Bar.

“Nakon sprovođenja svih propisa i svega što je predviđeno zakonom, uz podršku direktora UPC, prethodnog i sadašnjeg, zaplijenjeno je preko 100 hiljada paketa cigareta vrijednosti na desetine miliona EUR, i to od ovog momenta postaje vlasništvo Crne Gore”, naveo je Abazović.

On je kazao da počinje proces transporta na bezbjednije lokacije, koji će trajati nekoliko dana.

Kako je rekao Abazović, paralelno sa tim Ministarstvo finansija i UPC preduzimaće sve aktivnosti u cilju stvaranja zakonskog okvira da bi vidjeli kako se može postupati sa oduzetom robom u narednom periodu.

“Naša je intencija da uspostavimo zakonodavnu infrastrukturu kako ovo ne bi išlo na uništavanje nego da se pokuša da se, ukoliko se nađe zakonski okvir, ovo na legalan način proda i pare konačno upumpaju u budžet i svrhu pomoći građanima Crne Gore”, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu sve aktivnosti Vlade koje se tiču borbe protiv organizovanog kriminala biće usmjerene na to da se sve ono što je nelegalno zapljenjuje i stavlja u funkciju građana.

“Kao što smo obećali i ranije da ćemo se izboriti sa svim vidovima kriminala, siguran sam da od danas možemo reći da je šverc cigareta preko Luke Bar klinički mrtav”, kazao je Abazović.

On je rekao da su brojne marke cigareta koje su oduzete od kojih, kako je dodao, za neke prvi put čuje.

Abazović je naveo da će napraviti popis kompletne robe.

On je rekao da je poznato ko su vlasnici cigareta.

„Ne možemo nikoga unaprijed optuživati, zato što su ljudi koristili zakonske mogućnosti korišćenja Slobodne zone. To što je neko zloupotrijebio i koristio nemar države, gledanje kroz prste, to je druga priča”, naveo je Abazović.

On je poručio da je afirmativan da se to istraži.

“Moramo odavde, kao Vlada, uputiti apel poslanicima da ako se bude išlo prema zakonskom rješenju, da bi mogli da prodamo ove cigarete, da nas u tome podrže”, naveo je Abazović.

On je dodao da je siguran da će se to desiti.

“Ovo je zajednička priča svih građana i političkih subjekata, da zajednički podržimo zakonsku infrastrukturu koja će nam omogućiti da prihodujemo. Radi se o više desetina miliona EUR, vidjećemo u konačnici, ali radi se o velikoj cifri”, naveo je Abzaović.

On je rekao da vjeruje da niko od 81 poslanika neće biti protiv takvog rješenja.

“Bila bi tragedija da se na ovome sve završi, da oslobodimo Slobodnu zonu, eventualno prodamo ove cigarete van Crne Gore, a da niko nikad ne odgovara zbog svega što se dešavalo”, kazao je Abazović.

On je, povodom duga Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) od 60 miliona EUR, rekao da taj dug nije nastao prošle godine, da je to decenijski dug i da se nada da će biti servisiran na ispravan način.

“Ima li šta logičnije nego da jedan dio nedostataka u FZO isplatimo od ove robe koja je danas postala naše vlasništvo. Ne želim da pravim pritisak da će to tako da bude upotrijebljeno, ali to su naši dugovi”, dodao je Abazović.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da je intencija da se, nakon što se popiše roba koja je pronađena i koja će se izmjestiti, nađe zakonski model da se izveze iz Crne Gore.

Ta roba, kako je rekao, ne može biti plasirana na unutrašnje tržište.

“Polako dolazimo do nivoa da je ostalo vrlo malo prostora za nelegalno tržište. Prvo ćemo da nađemo mehanizme akciznog opterećenja, kako bi imalo smisla da se pod punim nadzorom države izveze iz Crne Gore”, naveo je Damjanović.

On je ocijenio da će na taj način biti prihodovana ozbiljna sredstva.

“Koja, što se mene tiče, ako se Vlada i njen predsjednik saglase, treba da budu strogo namjenski upotrijebljena u svrhe svih onih koji su od ovakvih stvari imali štetu, u funkciju zdravstva, prosvjete”, naveo je Damjanović.

On je kazao da Luka Bar i Slobodna zona, koje su, kako je rekao, bile pod ružnim imidžom šverca duvana i droge, treba da dobiju novo naličje.

“Ukoliko bi se sadašnja zakonska opterećenja koja su na tržištu cigareta primijenila na ovu robu, koja je ipak nižeg kvaliteta, ona ne bi imala neku ekonomsku prohodnost ni unutar Crne Gore ni van. Moramo naći precizan model”, naveo je Damjanović.

On je kazao da će cigarete biti premještene na bezbjednu lokaciju.

