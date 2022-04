Abazović: Podnijeću prijavu protiv osobe koja je montirala moj glas

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe koja je montirala njegov glas na audio snimku koji se pojavio u javnosti, uoči ponavljanja izbora u Ulcinju.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da pozdravlja i podržava sve aktivnosti ulcinjskog Osnovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva i da očekuje da ispitaju sve navode u vezi sa tim slučajem.

„Ranije smo imenom i prezimenom saopštili imena osoba koje se u Ulcinju bave izbornim zloupotrebama“, rekao je Abazović.

On je kazao da vjeruje da će nadležni organi, nakon novih saznanja, upotpuniti listu osoba koje vrše izborne zloupotrebe, u Ulcinju i Crnoj Gori.

„Završeno je sa vremenom kada se izborna volja građana određivala kovertama, ili finansiranjem iz inostranstva“, naveo je Abazović.

