Abazović: Crnoj Gori potrebna politička i društvena stabilnost

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je, prije svega, potrebna politička i društvena stabilnost, a svi članovi nove vlade dužni su da se bave budućnošcu države, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti, poručio je mandatar Dritan Abazović u ekspozeu dostavljenom Skupštini.

Abazović je kazao da građani, osim mira i afirmacije svih drugih vrijednosti, očekuju da njihovi predstavnici daju mnogo veći doprinos pomirenju i uklanjanju vještački stvaranih tenzija, iza kojih se uvijek kriju interesi pojedinačnih krugova ili želja za sitnim političkim profitom.

On je istakao da zadatak koji stoji pred ovom generacijom političara jeste da rade na kompromisu oko opštih društvenih interesa, u korist, a ne na štetu građana.

“Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da drzavni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može naprijed”, istakao je Abazović.

Upravo zbog toga, kako je kazao, vladavina prava i ekonomski razvoj biće dva ključna stuba nove vlade.

“Oni nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, i to su: borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju (EU), održivi razvoj i zaštita životne sredine i afirmacija djece i mladih”, dodao je Abazović.

Abazović je istakao da su svi članovi Vlade dužni da se bave budućnošcu Crne Gore, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti.

“Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nijesu direktno saradivali, pokazujući time koliki značaj daju integracionim procesima i vaznosti učlanjenja Crne Gore u EU”, poručio je Abazović.

Ta šansa, prema riječima Abazovića, ne smije se propustiti i država mora odblokirati svoje institucije i biti spremna na sve izazove koji tek predstoje.

“Od ključne je važnosti da u što kraćem roku dobijemo funkcionalnu vladu, aktivnu Skupštinu, efikasnu i nezavisnu sudsku vlast”, smatra Abazović.

Abazović je kazao da, ukoliko se želi da država bude u službi svih građana, ona mora počivati na solidarnosti, razumijevanju, međusobnom poštovanju i otvorenosti.

“Crna Gora može opstati i biti uspješna evropska priča samo kao građanska država, koja baštini i jača svoj međuvjerski i međuetnički sklad, afirmiše naše razlike kao prednost, uvažava svoje sekularno uređenje, poštuje sve vjerske zajednice i jemči svima jednaka prava i slobode nezavisno od političke ili bilo koje druge pripadnosti”, kazao je on.

Abazović je naveo da će neki od normativnih prioriteta nove vlade biti dogovori o izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija u skladu sa Ustavom, uspostavijanju odgovornih i funkcionalnih drzavnih organa i institucija u kojima će se zakonito postupanje podrazumijevati.

On je dodao da će prioriteti biti i usklađivanje zakonske regulative u oblasti pravosuđa sa standardima Evropske komisije i mišljenjima Venecijanske komisije, Zakon o preispitivanju porijekla imovine, Izmjene i dopune Zakona o morskom dobru sa ciljem jačanja nadležnosti opština.

Kako je naveo, među prioritetima je i izborna reforma, usvajanje preporuka OEBS-a/ODIHR-a za nadogradnju izbornog zakonodavstva, uz mogućnost objedinjavanja svih izbora u jednom danu i izmjene izbornog sistema sa uvodenjem otvorenih listi i garantovanje zastupljenosti manjina kroz određivanje broja mandata.

On je naveo da će među normativnim prioritetima još biti i, između ostalih, preispitivanje svih ugovora i akata koji ugrožavaju ustavno određenje Crne Gore kao ekološke države, uz aktivnu afirmaciju ideje ekološke države, spornih i nezakonitih odluka prethodnih vlada i državnih organa u pravcu njihovog hitnog revidiranja, reforma službe bezbjednosti.

Abazović je dodao da će prioriteti biti i predlaganje zakona o popisu stanovništva u prvom kvartalu rada vlade, u skladu sa evropskim standardima i normama, efikasnija saradnja Vlade i Skupštine i unapređenje zakonodavstva u oblasti ljudskih i manjinskih prava.

On je kazao da će među političkim prioritetima nove vlade biti nastavak beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima, ispunjavanje privremenih mjerila, sa ciljem dobijanja završnih mjerila za poglavlja 23 i 24.

“Obnova i prilagođavanje pregovaračke strukture novoj metodologiji proširenja, zbog dinamiziranja pregovaračkog procesa sa EU; Stvaranje povoljnog ambijenta za nove investicije i zaustavljanje odlaska postojećih investitora, u cilju dinamizacije ekonomskog razvoja zemlje”, naveo je Abazović.

On je dodao da su među političkim prioritetima, između ostalih, i nastavak započetih ekonomskih reformi, regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, kao i sagledavanje reglonalnih inicijativa u kontekstu ključnog cilja – bržeg učlanjenja Crne Gore u EU.

Kako je kazao, jačanje lokalnih samouprava kroz izmjene Zakona o državnoj svojini – prenos prava svojine sa države na opštine i donošenje podzakonskih akata radi otklanjanja štetnih posljedica nastalih primjenom Zakona iz 2009. godine, još jedan je od političkih prioriteta.

On je naveo da će vlada imati četiri potpredsjednika, koji su ujedno i resorni ministri.

Abazović je naveo da će resori u novoj vladi biti Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrasnjih poslova, kao i ministarstva odbrane, finansija, vanjskih poslova, ekonomskog razvoja i turizma, evropskih poslova, prosvjete, zdravlja, kapitalnih investicija, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sporta i mladih.

On je dodao da će vladu činiti i Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo nauke i informacionog društva i dva ministra bez portfelja.

