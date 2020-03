Vujačić: Ne paničite

Podgorica, (MINA) – Podgoričanin Dragi Vujačić, čija je supruga zaražena koronavirusom, kazao je da je zgrožen vijestima koje kruže mrežama u vezi sa tim i poručio građanima da ne paniče.

Vujačić je na Fejsbuk profilu napisao da je u utorak popodne njegovoj supruzi urađen test i da im je sinoć javljeno da je pozitivna na COVID-19, odnosno da je zaražena koronavirusom.

„Danas će testirati ostale u porodici. Od sinoć, kada smo dobili nalaz, pa do dva ujutro i jutros, neprekidno šaljemo podatke epidemiološkom centru“, naveo je Vujačić.

On je rekao da su pomalo umorni, kao i da se tek izvlače iz onoga što su mislili da može biti običan grip.

„Za sve nepoznanice pitajte mene, jer sam zgrožen kakve sve vijesti kruže mrežama od osoba koje izgleda bolje znaju ko sam ja i šta sam radio“, kazao je Vujačić.

On je objasnio da su on i supruga od 5. do 12. marta bili u Barseloni i da do njihovog odlaska nije bio evidentiran nijedan prijavljeni slučaj zaraze koronavirusom u tom gradu.

Vujačić je naveo da su u Podgoricu stigli u četvrtak oko devet sati uveče, a da su on i supruga temperaturu dobili dan kasnije, od kada su u svakodnevnom kontaktu sa Centrom za epidemiologiju.

„Čuli smo se bukvalno svaki dan i postupali po njihovim instrukcijama. Sa nama je u avionu bilo mnogo ljudi iz Crne Gore. Čini mi se da je pola aviona iz Tirane otišlo u Podgoricu. Šta je sa njima, ne znam“, kazao je Vujačić.

On je precizirao da su iz Barselone vratili 12. marta, a ne 10. marta, kao i da njegova supruga nije držala nikakve probe hora, ni odraslima, ni djeci i da ne radi u Crnogorskoj komercijalnoj banci.

„Nijesmo mogli biti na litiji, jer smo došli mnogo kasnije. Na prelazu Božaj smo bili oko osam sati uveče. Moja supruga nije bila na koncertu nikakvog Šaka Polumente, ja ne radim u RTCG i samim tim nijesam zarazio cijelu televiziju“, naglasio je Vujačić.

On je dodao da su se potrudili da daju kontakte osoba sa kojima su bili u dodiru.

„Ne paničite, procjenu o mogućoj zaraženosti trebamo prepustiti epidemiolozima koji znaju više o periodima inkubacije i početku zaraznosti osoba“, kazao je Vujačić. On je rekao da su već nekoliko dana u vezi sa doktorkama Čičić, Hajduković, Raičević i Bakić.

„Koliko mi se čini ti ljudi znaju šta rade i vrlo su požrtvovani“, naveo je Vujačić.

Govoreći o iskustvima sa koronavirusom, Vujačić je kazao da je kod njegove supruge koronavirs trajao dva dana i da ga je podnijela kao običan grip.

Vujačić je kazao da je djeci trajao takođe dva dana i da je samo najmlađi sin bolovao jedan dan, a da ga jedan sin nije ni dobio.

Vujačić je naveo da je on imao temperaturu do 38,5 koja je trajala dva dana i dvije noći uz glavobolju, mučninu, bolove u mišićima i kratak dah.

„Nakon druge noći sve je krenulo na bolje. Danas još kašljem i još sam rovit. Ovo su naša iskustva. Dobili smo dosta poziva i poruka podrške. Zahvaljujem se svima dragim ljudima još jednom“, poručio je Vujačić.

MINA je prenijela tekst sa FB profila Vujačića uz njegovu saglasnost.