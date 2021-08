UCrnoj Gori najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika

Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Hrvatska, a na trećem Srbija.

U Crnoj Gori je registrovano 157 zaraženih na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, Hrvatskoj 50, Srbiji 45, Sloveniji 44, Sjevernoj Makedoniji 18, na Kosovu 17, Albaniji 13, i Bosni i Hercegovini (BiH) deset.

Četrnaestodnevna incidencija predstavlja broj novih slučajeva infekcije registrovan tokom prethodnih 14 dana na 100 hiljada stanovnika.

Ta metoda podrazumijeva sabiranje novih slučajeva u proteklih 14 dana i izražavanje na 100 hiljada stanovnika.

U regionu je danas registrovano 936 novih slučajeva koronavirusa.

U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u BiH, na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija, a na trećem Crna Gora.

U BiH je registrovano 268 umrlih na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 264, Crnoj Gori 259, Sloveniji 213, Hrvatskoj 202, na Kosovu 126, u Srbiji 102 i Albaniji 85.

Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju hospitalizovanih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika, a na drugom mjestu je Srbija.

U Crnoj Gori je registrovano sedam hospitalizovanih na 100 hiljada stanovnika, u Srbiji pet, na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj po četiri i u Sloveniji jedan.

U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u BiH, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Srbija.

U BiH je registrovano 187 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, Crnoj Gori 174, Srbiji 54, Sloveniji 46, Hrvatskoj 26, u Sjevernoj Makedoniji 19, na Kosovu 17 i u Albaniji 12.

U regionu najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Sloveniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Srbija.

Slovenija je sa 898.921 prva po broju testiranih na milion stanovnika, slijede Crna Gora sa 805.841 i Srbija sa 665.115.

Na četvrtom mjestu je Hrvatska sa 559.209, Sjeverna Makedonija sa 463.004, Kosovo sa 392.554, Albanija sa 308.696 i BiH sa 304.422 testirana na milion stanovnika.

U regionu je najviše slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Srbija.

U Crnoj Gori su registrovana 16.134 slučaja koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sloveniji 12.510, Srbiji 10.330.

U Hrvatskoj su registrovana 8.903 slučaja koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 7.511, na Kosovu 6.011, u BiH 5.857 i Albaniji 4.618.

Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID 19 u Crnoj Gori je, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, 1.096.

Agencija MINA obrađuje zvanične podatke država u regionu koje preuzima sa zvaničnih specijalizovanih sajtova koje su te države pokrenule tokom epidemije.

Podaci se, pored ovih izvora, upoređuju i sa podacima WHO, ECDC-a i drugih relevantnih zdravstvenih institucija.

Agencija MINA u ovim pregledima stanja, kao i na Infografik servisu, objavljuje isključivo zvanične podatke saopštene od medicinskih vlasti država koje se prate.

Svi grafici su dostupni na linku https://mina.news/covid19region/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS