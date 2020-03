Lazović: Ne nedostaje zdravstvenih radnika

Podgorica, (MINA) – Zdravstvenom sistemu Crne Gore ne nedostaje zdravstvenih radnika nijednog profila, saopštio je rukovodilac Kriznog medicinskog štaba, Ranko Lazović.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da zdravstveni sistem Crne Gore raspolaže sa dovoljno anesteziologa, infektologa i epidemiologa.

„Imamo dovoljno zdravstvenih radnika da zaštitimo građane na kvalitetan način. Zdravstvenom sistemu Crne Gore ne nedostaje zdravstvenih radnika nijednog profila“, naveo je Lazović.

Kako je kazao, jedan broj zdravstvenih radnika je u izolaciji, ali to nije nikakva impresivna cifra i ništa što posebno zabrinjava.

Na pitanje da li razmišljaju da pozovu one koji su u penziji da se radno angažuju za vrijeme trajanja epidemije, kako je to urađeno u nekim državama, Lazović je odgovorio da je plan da prvo idu sa resursima državnog zdravstvenog sistema i privatne bolnice Kodra.

Kako je naveo, ukoliko zatreba pomoći će i ljudi koji su u penziji.

„Zdravstveni sistem rapolaže sa 2,3 hiljade ljekara, uključujući i one u penziji, a tu su i 3.323 medicinske sestre bez kojih ljekari ne mogu raditi svoj posao“, naveo je Lazović.

Lazović je kazao da je zatvorena Studenska ambulanta, Dom zdravlja Gornja Gorica, Novo Zabjelo, Centar i Zlatica.

„U dogovoru sa doktorom Kavarićem ti pacijenti koji gravitiraju prema tih šest jedinica će dobiti pomoć u onom Domu zdravlja koji je njima teritorijlno najzgodniji“, pojasnio je Lazović.

On je rekao da je u Podgorici otvoren još jedan punkt – Dom zdravlja Zlatica, od sedam do 21 sat, za građane do 18 godina.

“Oni koji su sumnjivi na COVID-19 da tamo budu pregledani i testirani”, dodao je Lazović.

Kako je naveo, u bolnici u Baru u izolaciji se nalaze 82 zdravstvena radnika, od čega 24 ljekara, 52 medicinske sestre i šest radnika na higijeni.

Lazović je rekao da je u Andrijevici situacija takva da su domovi zdravlja tog grada i Berana spojeni i to već funkcioniše proteklih pet dana kako treba.

Kako je kazao, kada je u pitanju broj testiranih pacijenta, Crna Gora je u samom vrhu u Evropi.

Na pitanje kako funkcionišu ljudi kojima je uspostavljena dijagnoza kancera i koji treba da budu operisani, Lazović je odgovorio da su obustavljenje svi operativni zahvati na malignim bolesnicima, koji nijesu hitni.

„Postoje bolesnici koje treba operisati, juče je to bilo u kotorskoj bolnici, a u ponedjeljak se radi zahvat u Kliničkom centru (KCCG), i tamo gdje procijenimo da je bolesnik hitan nećemo ga odlagati“, rekao je Lazović.

Prema njegovim riječima, za one bolesnike koji primaju onkološku terapiju to je dobro regulisano.

Odgovarujući na pitanje da li su napravljeni novi tankovi za respiratore, Lazović je kazao da su vodili računa o tome, kao i o agergatima za napajanje struje.

On je dodao da je Ministarstvo ekonomije servisiralo agregate, i to je urađeno i sa tankovima za kiseonik, kiseoničnim maskama i osvježivačima.

Direktor KCCG-a Jevto Eraković kazao je da su zdravstveni sistem Crne Gore i KCCG, kao njegov nosilac, apsolutno spremni da odgovore na zadatke koji su pred njima.

Kako je naveo, da bi Crna Gora uspješno izašla na kraj sa epidemijom neophodno je da budu uključena tri faktora, a to su mjere koje donosi Vlada i Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT), spremnost zdravstvenog sistema i odnos građana prema ovoj situaciji.

Na pitanje koliko je odgovorno odbijati respiratore koje je Srbija htjela da pokloni Crnoj Gori, Eraković je odgovorio da u crnogorskom zdravstvenom sistemu u ovom trenutku ima više nego dovoljno respiratora i da je samo jedan pacijent na respiratoru.

„Ukoliko bude jako raširena epidemija i u tom trenutku će Crna Gora biti spremna da maksimalno odgovori brojem respiratora prema svakom građaninu Crne Gore“, naveo je Eraković.

On je kazao da se u KCCG nalazi 16 pacijenata, od čega 12 na Infektivnoj klinici i oni su stabilnog stanja.

„Možemo biti zadovoljni oporavkom pacijenata na Infektivnoj klinici, odnosno kako teče njihov oporavak od prvog dana njihove hospitalizacije“, rekao je Eraković.

Kako je kazao, na Internoj klinici nalazi se četiri pacijenta.

„To su kompleksniji pacijenti, a jedan od njih je na respiratoru i u ovom trenutku je životno ugrožen“, rekao je Eraković.

On je poručio da KCCG i kadar te zdravstvene ustanove nastavlja intenzivan tretman svih pacijenata i da su spremni da odgovore mnogo većem broju pacijenata, koje očekuju u narednom periodu.

Kako je dodao, preduzete su dobre mjere, ali neophodna je i velika odgovornost i disciplina građana.

Eraković je kazao da se veliki broj građana pridržava mjera, ali da moraju da utiču i na one koji se toga ne pridržavaju.

„Ukoliko ne budemo pokazali ličnu odgovornost i disciplinu nećemo imati rezultat kakav želimo i očekujemo“, rekao je Eraković i apelovao na građane da pokažu ličnu odgovornost.

On je istakao da je zdravstveni sistem Crne Gore i KCCG, kao nosilac tog sistema, apsolutno spremam da odgovori na zadatke koji su pred njim.

„Imamo opremu, kadar i volju, svi zdravstveni radnici su motivisani i spremni da pomognu građanima. Slijedi teži period sa većim brojem oboljelih, sa komplikacijama i ne želimo da taj period bude još teži“, zaključio je Eraković.