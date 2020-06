Eraković: Očekujemo rast broja zaraženih i hospitalizovanih

Podgorica, (MINA) – Značajan broj pacijenata u bolnicama u Crnoj Gori ima simptome nalik na COVID 19 infekciju, kazao je direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Jevto Eraković, navodeći da se u narednom periodu sigurno može očekivati rast broja zaraženih i hospitallizovanih.

On je, nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT), ponovio da u KCCG imaju troje hospitalizovanih pacijenata, od kojih dvoje imaju težu kliničku sliku.

„Na osnovu komunikacija sa kolegama iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) i iz drugih gradova i opštih bolnica, imamo najava da još značajan broj pacijenata ima simptome nalik na COVID 19 infekciju, tako da u narednom periodu možemo zasigurno očekivati veći broj zaraženih i hospitallizovanih“, rekao je Eraković.

Kako je naveo, to svakako upozorava da je u narednom periodu neophodan poseban oprez i striktno pridržavamo svih mjera koje preporučuju IJZ i NKT.

Eraković je kazao da su mjere koje je do sada donijelo NKT „apsolutno predvidjele i ovakve situacije“.

„Da su se pojedinci i grupacije u našoj državi pridržavali tih mjera, sigurno ni danas ne bismo bili u situaciji da pričamo o COVID 19 infekciju u ovoj mjeri“, istakao je on.

Eraković je još jednom apelovao na sve građane Crne Gore da se pridržavaju mjera, da poštuju pravila i propise koje su donešene isključivo u svrhu zdravlja građana i da ne razmišljaju ni na jedan drugačiji način.

On je poručio da će KCCG i zdravstveni sistemi uspješno odgovoriti i na ovaj izazov, na isti način kao što su to radili i do sada.

„Ali još jednom apelujem na građane da poštuju preporuke, da im bilo kakvi drugi motivi osim zdravlja stanovništva Crne Gore ne padaju na pamet, i samim tim će nam omogućiti da naš posao odradimo na način kao što smo ga i do sada odradili“, dodao je Eraković.