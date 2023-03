Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, registrovano 70 novih slučajeva infekcije koronavirusom.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusom tokom utorka završile analizu i dostavile rezultate za 792 uzorka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 30, Nikšića 14, Kotora pet, sa Cetinja i iz Pljevalja po četiri, Bara, Berana i Budve po dva, i po jedan iz Herceg Novog, Kolašina, Mojkovca, Rožaja, Šavnika, Tivta i Ulcinja.

Kako je objavljeno na Tviteru /Twiter/ IJZ-a, u posljednjih 48 sati prijavljen je oporavak 83 pacijenta.

U Crnoj Gori trenutno je aktivno 430 slučajeva.

