Zakonodavni odbor podržao rezoluciju o agresiji nad Ukrajinom

Podgorica, (MINA) – Zakonodavni odbor podržao je danas Predlog rezolucije povodom vojne agresije Ruske Federacije nad Ukrajinom u kojoj se najoštrije osuđuje, kako se navodi, otvoreni čin agresije i vojne intervencije prema nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi.

Rezoluciji su predložili poslanički klubovi Socijaldemokratske partije – Albanske liste Jednoglasno, Demokratske partije socijalista- Liberalne partije, koalicije Crno na bijelo, Bošnjačke stranke, Socijaldemokrate, Albanske liste.

Kako se navodi u rezoluciji, Skupština apeluje na organe vlasti Ruske Federacije da se hitno zaustavi vojna dejstva i prekine akt agresije kojim se direktno podriva suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, uništavaju vojni i civilni objekti i ugrožavaju životi miliona ljudi, uglavnom civila.

“Skupština poziva Organizaciju Ujedinjenih nacija, OEBS i druge relevantne međunarodne organizacije, ostale države, posebno članice Evropske unije (EU) i NATO saveza, da iskoriste sva diplomatska, politička i ekonomska sredstva u cilju odvraćanja Ruske Federacije od daljeg nastavka agresivnih dejstava na teritoriji Ukrajine”, kaže se u rezoluciji.

U dokumentu se podržavaju mjere EU i partnerskih država na suzbijanju akta agresije i iskazuje potpunu spremnost da Crna Gora politiku do kraja usklađuje sa saveznicima, u skladu sa univerzalnim principima pravičnosti i potrebom uspostavljanja mira na području koje je pod agresijom.

“Skupština iskazuje najdublje saosjećanje sa narodom Ukrajine koji se trenutno suočava sa najvećim izazovima i patnjama od završetka Drugog svjetskog rata i poziva građane, državne strukture i društvene organizacije da iskažu solidarnost i pruže svaki mogući oblik humanitarne pomoći”, navodi se u dokumentu.

Poslanici će se o predloženoj rezoluciji izjasniti na tekućoj sjednici Skupštine.

