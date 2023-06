Uputiti građane na rizične faktore koje izazivaju hronične nezarazne bolesti

Podgorica, (MINA) – U prevenciji nastanka i razvoja hroničnih nezaraznih bolesti važno je postaviti jasne strategije, razviti dobre programe njihove implementacije i uputiti građane na rizične faktore koje izazivaju ta oboljenja.

To je poručeno na dvodnevnoj pre-confernce meeting-u “Definisanje strateškog pristupa u prevenciji nastanka razvoja hroničnih nezaraznih bolesti”, koja je počela danas u Baru uz veliki broj učesnika iz regiona.

Direktor Međunarodnog instituta za zdravstvene i socijalne strateške studije Nebojša Kavarić kazao je da taj Institut zajedno sa cijelim timom saradnika i eksperata iz regiona smatra da su pitanja i inovacije strateških pristupa za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti jedna od najznačajnih za građane u regionu.

“Baveći se isključivo strukom, medicinom i organizicijom aktivnosti na ovom planu nastojaćemo da kroz organizaciju sličnih konferencija dopremo do donosioca odluka u regionu koji utiču na izmjenu i dopunu strateškog okvira za unapređenje poboljašanja pristupa hroničnih nezaraznih oboljenja”, kazao je Kavarić, prenosi PR Centar.

Predstavnik Ministarstva zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez kazao je da je veoma bitna tema mentalnog zdravlja i da je jako važno postaviti jasne okvirne strategije o prevenciji mentalnih oboljenja, ali ujedno i razviti dobre programe implementacije istih.

“Mi ne govorimo samo o prevenciji i rizicima, već i o smanjenju štete”, rekao je Čerkez.

On je poručio da zdravlje uvijek treba posmatrati integralno, jer ne možemo odvajati mentalno od fizičkog.

“Tek onda kad postignemo blagostanje moći ćemo govoriti o zdravlju, jer je važno da znamo da ukoliko nemamo fizičko zdravlje, nemamo ni mentalno, i obrnuto”, istakao je Čerkez.

Predstavnik opštine Bar Jovo Krstajić zahvalio je na organizovanju konferencije i poručio da se nada da će grad Bar nastaviti da bude domaćin ovakvih i sličnih događaja.

Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Igor Pantić kazao je da je koncept smanjena štetnosti inicijalno važan pristup u mentalnom zdravlju.

“Koncept podrazumijeva da je šteta nanijeta i da je uzrok koji prouzrokuje tu štetu toliko kompleksan i ne može se promijeniti preko noći. Tako da umjesto pristupa nulte tolerancije, trudimo se da saniramo štetu i smanjimo posljedice po javno zdravlje”, pojasnio je Pantić.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Tuzla BiH Majda Sarihodžić kazala je da je evidentno da su hronične nezarazne bolesti vodeće na području čitavog regiona.

Prema njenim riječima, zdravstveni sistem koji je zakazao, stilovi života koji su tradicionalno loši, prventivne aktivnosti kojih je malo, rasipanje zdravstvenog kadra, su samo neki od problema sa kojima se suočavaju države regiona kada je u pitanju prevencija nastanka i razvoja hroničnih bolesti.

Predstavnik Ministarstva zdravlja Sjeverne Makedonije, Zlate Mehmedović, govoreći o prevenciji nastanka i razvoja hroničnih bolesti, kazao da tu veliku ulogu igra primarna zdravstvena zaštita, koja treba da bude visokog kvaliteta, bezbjedna, sveobuhvatna, pristupačna i dostupna svima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS