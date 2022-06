U Crnoj Gori 42,5 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori, prema podacima Nacionalne turističke organizacije (NTO), boravi 42,5 hiljada turista, 60 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

“Nivo realizacije na uporedni dan 2019. godine je 90 odsto”, navodi se na Twitter nalogu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS