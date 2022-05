Suspendovati Kneževića do okončanja postupka

Podgorica, (MINA) – Građanski aktivisti Svetalna Pajović Musić i Aleksandar Saša Zeković saopštili su da očekuju da se komandant Protivterorističke jedinice Uprave policije Petar Knežević suspenduje do okončanja postupka.

Oni su pozdravili, kako su ocijenili, profesionalnu reakciju ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića.

“Ali u ovom trenutku nijesmo sigurni da Odjeljenje za unutrašnju kontrolu ima kapaciteta i profesionalne odlučnosti i dosljednosti da se nosi sa ovim slučajem. Za ovu tvrdnju imamo i iskustvene dokaze”, kaže se u zajedničkom saopštenju.

Pajović Musić i Zeković navode da vjeruju da će nadležno državno tužilaštvo brzo reagovati u vezi trenutno dostupnih snimaka.

“Očekujemo da se sasluša Knežević i u slučaju priznanja da se razmotre mogućnosti sprječavanja mogućeg uticaja na druge osobe, naročito sa starješinske pozicije na kojoj je i dalje”, kaže se u saopštenju.

Kako navode, ukoliko Knežević ne priznaje da on govori na snimku, vjeruju da će tužilaštvo blagovremeno angažovati sudskog vještaka odgovarajuće struke i izdati naredbu za specijalističko vještačenje.

“To podrazumijeva forenzičnu fonetiku i akustiku u cilju analize i poređenja nespornog uzorka glasa uzetog od Kneževića sa glasom na audio snimku, za koji se tvrdi da je navodno Kneževićev”, navodi se u reagovanju.

Pajović Musić i Zeković smatraju profesionalnim da se, zbog ugleda policijske organizacije i objektivnih istraga koje su u toku ili slijede, Knežević suspenduje do okončanja postupka.

Oni su obavijestili javnost da su ponovo dobili e-mail poruku od, kako navode, pretpostavljaju istog anonimnog pošiljaoca koji i dalje tvrdi da su dostavljeni snimci autentični.

“Najavio je slanje još dva dodatna snimka. Ukoliko iste stvarno i dobijemo odmah ćemo ih dostaviti nadležnim državnim organima na dalje postupanje”, kaže se u saopštenju.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom audio zapisa na kojima se čuju detalji policijske akcije na Cetinju u septembru prošle godine.

Vrhovnom državnom tužilaštvu je audio zapise dostavio Zeković.

Zeković je napisao na Tviteru da su on i Pajović na email adrese primili audio zapise koji ukazuju na osnovanu sumnja da je lice koje govori policijski službenik Petar Knežević.

