SDP će tražiti ponovno brojanje glasova

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) tražiće da se glasovi koje je ta stranka osvojila na parlamentarnim ponovo prebroje, zbog sumnje da su pokradeni, kazao je generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović.

On je rekao da im se birači iz više gradova javljaju i tvrde da su glasovi SDP-a pokradeni.

“Tražićemo da se sve ponovo prebroji. Ne bi bilo prvi put da smo pokradeni”, naveo je Vujović na Tviteru /Twitter/.

SDP je na vanrednim parlamentarnim izborima održanim u nedjelju osvojio 2,90 odsto glasova i ostao ispod cenzus.

