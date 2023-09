Šćekić: Zahtjev za odlaganje popisa je izazivanje nepotrebnih tenzija

Podgorica, (MINA) – Svaki zahtjev za odlaganje popisa stanovništva je odlaganje smjernica za bolje sjutra i izazivanje nepotrebnih tenzija, ocijenio je potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić.

Predsjednik popisne komisije opštine Tuzi Nik Đeljošaj kazao je ranije da Vlada mora odložiti popis stanovništva za 30 dana jer, kako je naveo, rukovodioci u Upravi za statistiku ne pokazuju elementarno znanje kako bi se taj proces odvijao po standardima i zakonu.

Šćekić je u reagovanju zamolio Đeljošaja da tehničke stvari ne izdiže na nivo remećenja i odlaganja popisnog procesa.

„Svi koji iskreno vole Crnu Goru treba da daju doprinos da se poštuju Ustav i zakoni, i da se kroz sve takve procese omogući da se svaki građanin osjeća slobodno i iznese nesmetano svoj stav i rasterećeno odgovori na određena pitanja koja su plod već ustaljene prakse“, kazao je Šćekić.

On je podsjetio da je potpisan Memoranduma o saradnji koji je, kako je naveo, pokazao dobru namjeru da se sve tenzije koje su plod nekog prethodnog perioda spuste i prevaziđu, da se vrati razumijevanje i poštovanje razlika među narodima u Crnoj Gori.

„I da se svi osjećamo kao neodvojivi dio naše velike Crne Gore, a da će upravo ovi procesi pokazati taj potrebni duh, da demokratski iskoračimo naprijed. Da se oslobodimo stege i zablude prošlosti i da se naši građani napokon slobodno izjasne, bez pritiska kakav je postojao u prethodnom periodu“, naveo je Šćekić.

On je istakao da je interes svih mnogo bolja socioekonomska situacija, čemu je, kako je naveo, 43. Vlada značajno doprinijela, „a kroz popis treba da dobijemo vrlo relevantne odgovore, kako bi mogli na tim pokazateljima da usmjerimo Crnu Goru u pravcu razvoja i napretka, i boljeg života za sve naše građane“.

„Prema tome, svaki zahtjev za odlaganje popisa je odlaganje smjernica za bolje sjutra i izazivanje nepotrebnih tenzija koje smo, nadam se, prevazišli ili makar pokazali da možemo prevazići“, naglasio je Šćekić.

Tehnička pitanja, poručio je Šćekić, ne smiju biti potencirana kao problem i podizati na nivo neregularnosti.

„Naprotiv, ako su zakonita i mogu pomoći unapređenju, bez nekih zadnjih namjera, onda ih treba i razmotriti i unaprijediti, i iz tog razloga pozivam i Monstat da sagleda sve sugestije, kako bi se popisni proces sproveo što preciznije i kako bi nakon 12 godina imali relevantne podatke“, dodao je Šćekić.

