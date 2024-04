Požar u NP Durmitor se širi, ugrožen biodiverzitet

Podgorica, (MINA) – Požar koji je u nedelju izbio u mjestu Stupsko polje proširio se zbog lošeg vremena i ugrozio granični pojas Nacionalnog parka (NP) Durmitor i okolinu, saopšteno je iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG).

U saopštenju se navodi da vatrogasna služba Opštine Mojkovac, Služba zaštite NP Durmitor i mještani treći dan pokušavaju da lokalizuju požar.

“Požar je primijećen u nedjelju i od ponedeljka su nepovoljne vremenske prilike izazvane vjetrom uticale na širenje požara koji je ugrozio granični pojas NP Durmitor, ali i okolinu“, kaže se u saopštenju.

Direktor NP Durmitor Pero Popović rekao je da su zaposleni u tom nacionalnom parku danima na terenu sa minimalnim sredstvima za gašenje požara, i da rizikuju svoje zdravlje i život.

On je kazao da je Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u nedjelju poslao kanader.

„Međutim, ovdje je potrebna duža i temeljnija intervencija iz vazduha jer je teren nepristupačan i vatra se brzo širi“, istakao je Popović.

Prema njegovim riječima, ugrožen je biljni i životinjski svijet nacionalnog parka.

„Apelujem i pozivam državne organe i službe da nam pomognu jer je riječ o požaru koji prijeti da će „progutati“ ogromna prostranstva u parku i van njega”, poručio je Popović.

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore se, kako je saopšteno, pored MUP-a, obratilo za pomoć i Vojsci Crne Gore.

NP Durmitor je apelovao na sve vlasnike imovine, mještane i posjetioce da se uzdrže od paljenja trave, grana i ostalog materijala.

„Praksa paljenja može štetiti biodiverzitetu nacionalnih parkova i narušiti prirodne vrijednosti parka, ali i ugroziti zdravlje ljudi i nanijeti štetu njihovoj imovini“, upozorili su iz NP Durmitor.

