Pobjede Dečića i Rudara, bez golova u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i pljevaljskog Rudara ostvarili su pobjede, dok je bez pobjednika završen duel Petrovca i Mornara, u 19. kolu Meridianbet Prvoj crnogorskoj ligi.

Dečić je u podgoričkom naselju Stari aerodrom savladao bjelopoljsko Jedinstvo 3:1 i 11. trijumfom preuzeli prvo mjesto na tabeli sa utakmicom više od Budućnosti.

Ekipu izbTuzi do pobjede vodili su Patrik Nonato u 23, Oliver Šarkić u 52. iz jedana esterca i Kristijan Vuljaj u 63. minutu.

Jedini pogodak za Jedinstvo postigao je Žarko Korać u 46. minutu.

Rudar je u PLjevljima savladao Arsenal 2:0, golovima

Bismarka Apije u 37. i 45. minutu.

Bez pobjednika i golova završen je duel Petrovca i Mornara.

Budućnost će u nedjelju, u 13 sati na DG areni, biti gost Mladost, dok će se u Baru, u 15 sati, sastati Jezero i Sutjeska Meridianbet.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS