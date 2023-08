Pavićević: Podrška 49 poslanika garantuje stabilnost buduće vlade

Podgorica, (MINA) – Savez građana CIVIS dao je podršku lideru Pokreta Evropa sad (PES) Milojku Spajiću da bude mandatar za sastav nove vlade, kazao je predsjednik CIVIS-a Srđan Pavićević, navodeći da samo podrška od 49 poslanika garantuje stabilnost budućoj vladi.

Pavićević je, nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, kazao da je CIVIS u podršci mandataru bio nedvosmislen, poštujući koalicioni sporazum koji je su imali sa PES-om.

„U jednom članu stoji da ćemo podržati čelnog čovjeka PES-a, mi smo dali podršku Spajiću da bude mandatar i želimo mu puno uspjeha i sreće u daljem djelovanju“, rekao je Pavićević.

On je kazao da sada slijedi potpuno novo poglavlje koje podrazumijeva stvaranje vlade, na principima koje su zajedno zauzeli i na osnovu vizija koje “otprilike dijele”.

„Na kontu svega toga mogu da kažem da je pred nama jedan novi period, a to su intenzivni pregovori oko formiranja vlade“, naveo je Pavićević.

Kako je rekao, to je proces u kojem će CIVIS aktivno učestvovati i dati puni doprinos.

„CIVIS ima tu poziciju, s obzirom da se radi o akademskoj i intelektualnoj grupaciji nezavisnih građana. Mi imamo tu mogućnost i komfor da budemo korektiv i da kažemo to što mislimo uvijek, da se ne libimo da budemo bolno iskreni i veoma tačni“, rekao je Pavićević.

On je naveo da će težiti ka tome da vlada koju bi trebali da formiraju bude savremena, evropska, moderna, uravnotežena i emancipatorska.

„U kojoj će, ja se nadam, naći mjesta svi koji dijele sa nama slična mišljenja ili stavove i koji smatraju da je Crna Gora kuća svih nas i da u njoj nema građana prvog ili drugog reda“, naveo je Pavićević.

Kako je rekao, politički put određenih grupacija koje su do 30. avgusta egzistirale kao savezničke grupacije režimu Demokratske partije socijalista (DPS), od trenutka kada je DPS poražen 30. avgusta 2020. godine, determinisan je novim stavovima i pozicijama.

Pavićević je kazao da su neke od tih grupacija sebi dale za pravo da poslije 20 godina savezništva sa DPS-om danas arbitriraju i daju preporuke ko bi mogao ili ne bi mogao da bude u vladi.

„Mislim da je to malo neskromno i preuranjeno, da su sjećanja na režim DPS-a i na njihove uloge u toj vladavini još uvijek svježe. Daleko od toga da smatram da zbog toga treba da budu marginalizovani ili kažnjeni, naprotiv treba da bude što veća inkluzija“, rekao je Pavićević.

On je naveo da je stvar osnovne i elementarne političke pristojnosti o tim stvarima ne pričati na taj način.

„Prosto je malo neukusno da neko ko je branio režim Mila Đukanovića do 30. avgusta 2020. godine, danas pokušava da arbitrira o tome da li neko ko je oborio taj režim i 30. avgusta i time obilježio zlatni dan crnogorske političke istorije, može da bude u vladi ili ne“, kazao je Pavićević i dodao da to treba ostaviti Spajiću kao mandataru.

Pavićević je rekao da se uzda u Spajićevo strpljenje, sposobnost i pamet, i da će shvatiti da je Crnoj Gori trenutno potreban što širi konsenzus i što dublja inkluzija.

Kako je kazao, samo to garantuje kvalitetnu podršku u parlamentu.

„A ta kvalitetna i stabilna podrška u parlamentu daće u datom trenutku ozbiljnu i kvalitetnu vladu. A ozbiljna i kvalitetna vlada daće rješenja za mnoge stvari koje su pred nama“, rekao je Pavićević.

On je kazao da je 49 poslanika kvalifikovana većina, a da li će Spajić imati sreće i mogućnosti da ga tih 49 poslanika podržava direktno ili indirektno, to je pitanje pregovora.

„Bitno je da on ima jasnu računicu da zna da samo kvalifikovana većina garantuje stabilnost toj vladi“, rekao je Pavićević.

