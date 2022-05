Osiguraj svoj telefon u kompaniji One

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One u saradnji sa Lovćen osiguranjem nudi svim postpejd korisnicima osiguranje mobilnih telefona, kako bi korisnici mogli da budu bezbrižni ukoliko slučajno dođe do oštećenja ili krađe telefona.

Iz One-a su rekli da je pametni telefon vjerovatno najvrjedniji, ali istovremeno i najkrhkiji predmet koji svakodnevno nosimo sa sobom.

Komercijalni direktor kompanije One, Brano Đurović, kazao je da korisnici od njih očekuju da im olakšaju i pojednostave potencijalne finansijske izazove.

“Zato smo veoma uzbuđeni što im, u partnerstvu sa Lovćen osiguranjem, možemo ponuditi osiguranje mobilnih telefona, kako bismo ublažili uticaj potencijalno velikih i neočekivanih troškova”, rekao je Đurović.

U ponudi su dva paketa osiguranja i to Standard koji pokriva slučajna oštećenja i zlonamjernu štetu od trećih lica i Premium koji dodatno pokriva i većinu slučajeva krađe i obezbjeđuje produženu garanciju.

Standard pokriva najviše dva odštetna zahtjeva po jednoj polisi, dok Premium paket pokriva čak tri zahtjeva godišnje.

“Praksa pokazuje da je svaki drugi korisnik mobilnog telefona imao polomljen ekran ili veće fizičko oštećenje u prvoj godini upotrebe uređaja, a svakom petom vlasniku je mobilni telefon bio ukraden, pa osiguranje uređaja predstavlja realnu potrebu korisnika, kao i način štednje”, naveo je Đurović.

Svi postpejd korisnici, građani i preduzeća mogu osigurati telefon u poslovnicama kompanije One u trenutku kupovine, ili u roku od sedam kalendarskih dana nakon kupovine, ukoliko telefon nije u međuvremenu oštećen.

“Osigurati je moguće jedino telefon kupljen u kompaniji One, a ugovor se potpisuje na neodređeno vrijeme, koji korisnik može raskinuti u bilo kom trenutku bez plaćanja penala”, zaključuje se u saopštenju.

