Neophodno učešće mladih u razvoju politika i zakona

Podgorica, (MINA) – Mladi, iako nemaju pravo glasa, kroz građanski aktivizam pokreću promjene u društvu, a njihovo učešće u razvoju politika i zakona koji utiču na njihove živote neophodno je u svakoj demokratiji.

To je poručeno na otvaranju programa „Simulacija rada parlamenta“, koji drugu godinu zaredom organizuje Edukativni centar Skupštine u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a, a u kojem učestvuju učenici četiri crnogorske srednje škole.

Kako je saopšteno iz Skupštine, druga Simulacija rada parlamenta počela je danas u Plenarnoj sali parlamenta.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je, pored zakonodavne i nadzorne uloge, najvažnija funkcija Skupštine da uključi najširu moguću javnost u proces odlučivanja, naročito mlade o kojima se mora voditi najviše računa prilikom donošenja zakona i važnih odluka.

„Djeca i mladi itekako imaju interesovanje za način funkcionisanja društva u kome odrastaju, za način donošenja važnih državnih odluka, ali ne i dovoljno prilika za učenje o temama iz oblasti građanskog vaspitanja”, kazala je Đurović.

Ona je navela da je upravo to bio motiv za pokretanje i realizaciju edukativnog programa i za srednjoškolce, uz podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Prema riječima Đurović, namjera Skupštine je da kroz ovakve programe otvori svoja vrata za mlade naraštaje sa ciljem pružanja adekvatnog odgovora na potrebe novih generacija.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander kazao je da mladi, iako bez prava glasa, kroz građanski aktivizam pokreću promjene u društvu.

On je dodao je da je bitno da kroz inicijative, poput ove, mladi nauče kako da se njihove poruke čuju u društvu i kako da doprinesu promjenama koje žele.

„Da biste mogli da mijenjate svijet, morate prvo da razumijete kako on funkcioniše i da onda vidite šta bi se tu moglo poboljšati. Nadam se da ste kroz radionice u Skupštini bolje razumjeli kako funkcioniše politički sistem Crne Gore i kako možete dati doprinos“, kazao je Santander.

On je poručio da je učešće djece i mladih u razvoju politika i zakona koji utiču na njihove živote neophodno u svakoj demokratiji.

„Kultura dijaloga je osnova demokratije. Ona se uči od malena”, rekao je Santander.

On je kazao da ova inicijativa Skupštine daje šansu mladima da razvijaju kulturu dijaloga i time jačaju demokratiju u Crnoj Gori.

“Svako rješenje za neki problem ima neke dobre i neke loše strane. Poenta je da kroz dijalog dogovorimo koje rješenje biramo i kako ćemo da prevaziđemo loše strane tog rješenja“, saopštio je Santander.

Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medoks kazala je da predstavnici u Skupštini moraju zastupati interese svih svojih građana zbog čega je, kako je rekla, potrebno puno različitih ljudi u parlamentu i politici.

„Treba nam više žena, različitih nacionalnosti i ljudi koji su mladi i stari. Tako se najbolje može razgovarati o njihovim potrebama, donositi zakone i odluke u njihovu korist i osigurati blagostanje vaše zemlje“, kazala je Medoks.

Ona je rekla da joj je drago što vidi grupu mladih ljudi koji su zainteresovani za parlament, kao i da mladi treba da imaju glas u političkom procesu, bilo u parlamentu, političkim partijama, nevladinim organizacijama ili medijima.

„Zahvalna sam na inicijativi UNICEF-a i Skupštini Crne Gore da vam pruže ovo iskustvo. Možda gledam u buduće političare i političarke“, zaključila je Medoks.

Kako je saopšteno iz Skupštine, srednjoškolci su bili u prilici da kroz pitanja sa gostima Simulacije prodiskutuju o određenim temama.

“Tokom prvog dana učesnici su simulirali rad na konstitutivnoj sjednici Skupštine, zatim u poslaničkim klubovima, kao i rad u odborima, odnosno rad na predlogu zakona”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su podršku srednjoškolcima u svojstvu mentora pružali poslanici Maja Vukićević, Božena Jelušić, Vladimir Martinović i Bogdan Božović.

Najavljeno je da će simulacija biti nastavljena u subotu, kada će učesnici raspravljati o predlogu zakona u plenumu.

“Program Simulacija rada parlamenta realizuje se sa ciljem da se kroz iskustveno učenje pruži prilika adolescentima da prate i zajednički kreiraju proces donošenja zakona od njegovog ulaska u proceduru do odlučivanja na plenarnoj sjednici”, kazali su iz Skupštine.

Oni su naveli da je program nastao kao autorski koncept zaposlenih u Edukativnom centru Skupštine, kao i da se i ove godine realizuje u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori.

U ovogodišnjoj Simulaciji učestvuje 41 učenik iz Gimnazije “Slobodan Škerović”, Srednje ekonomske škole “Mirko Vešović”, Gimnazije Cetinje i Gimnazije “Petar I Petrović Njegoš” iz Danilovgrada.

