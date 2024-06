Kredit kod EBRD za rekonstrukciju KCCG-a i bolnica u Bijelom Polju i na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Klinički centar (KCCG) i opšte bolnice u Bijelom Polju i na Cetinju biće rekonstruisane u okviru projekta vrijednog 15 miliona EUR, od čega će 12 miliona biti obezbijeđeno iz kredita kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas na sjednici usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o kreditu sa EBRD za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije KCCG, OB Bijelo Polje i OB Cetinje, u cilju unapređenja energetske efikasnosti objekata i prihvatila tekst Ugovora.

„U Informaciji se navodi da investicioni program obuhvata sve tri bolnice u kojima su sprovedene procjene energetske efikasnosti i strukturnog stanja zgrada, kao i pregled prisustva azbestom kontaminiranih materijala u građevinskim materijalima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ukupni investicioni trošak renoviranja bolnica uključenih u investicioni program iznosi 13,5 miliona EUR, uključujući 20 odsto nepredviđenih troškova.

„Prosječan procenat uštede nakon implementacije planiranih mjera u bolnicama iznosiće oko 70 odsto u poređenju sa osnovnom potrošnjom energije. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 15 miliona eura“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je planirano da se putem kreditnog zaduženja od EBRD banke obezbijedi 12 miliona EUR, sa rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

„Tim povodom, Vlada je ovlastila ministra finansija Novicu Vukovića da u ime Vlade potpiše Ugovor, kao i svu dokumentaciju neophodnu za njegovu realizaciju“, rekli su iz Vlade.

Vlada je danas donijela i Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori do 2028. godine, sa Akcionim planom 2024-2025.

U diskusiji je istaknuto da unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori predstavlja suštinski važan zadatak u cilju izgradnje Crne Gore kao društva koje poštuje različitost i osigurava jednakost za sve svoje građane i građanke.

U saopštenju se navodi da je proces izrade Strategije započet identifikacijom ključnih izazova sa kojima se suočavaju LGBTIQ osobe u Crnoj Gori.

„Dobijeni inputi iz zajednice rezultirali su mapiranjem sedam ključnih problemskih oblasti na čije rješavanje će Strategija biti fokusirana i to: društveno prihvatanje, zakonske reforme i njihovo sprovođenje u praksi, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, zapošljavanje i odnos javne uprave prema LGBTIQ pravima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su procijenjeni troškovi za realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za period 2024–2025. godine 172,5 hiljada EUR, od čega je 169,5 hiljada iz Budžeta, a tri hiljade EUR iz donacija.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o dopuni Uredbe o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načnu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbijednosti.

„Novom odredbom se propisuje sprovođenje posebnih bezbjednosnih nabavki za nabavke koje se odnose na robu i usluge u korišćenju vazduhoplova kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vlade, u skladu sa internim aktom naručioca“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Zakonom o javnim nabavkama propisano da su posebne javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti nabavke koje su proglašene tajnim ili koje moraju biti propraćene posebnim bezbjednosnim mjerama u skladu sa zakonom ili aktom nadležnog organa, ili se odnose na bezbijednost štićenih lica Crne Gore.

„Vazduhoplov kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vlade za službene potrebe koriste predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade koji su štićene ličnosti, čije obezbjeđivanje je propraćeno posebnim bezbjednosnim mjerama“, naveli su iz Vlade.

