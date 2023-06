Flydubai ponovo leti iz Dubaija za Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na tivatskom aerodromu dočekan je prvi ovogodišnji let emiratske aviokompanije Flydubai, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MEK).

Iz tog Vladinog resora kazali su da Flydubai ponovo leti iz Dubajia za Tivat i povezuje Crnu Goru sa Emiratima.

Iz MEK-a su kazali da je prvim ovogodišnjim letom, avionom Boeing 737 Max, prevezeno 160 zadovoljnih putnika koji će boraviti u Crnoj Gori u okviru organizovanih paket-aranžmana.

Dobrodošlicu putnicima i članovima posade upriličile su ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata u Crnoj Gori, Nabila Al-Šamsi i generalna direktorica u MEK-u Aleksandra Gardašević Slavuljica.

„Putnici su bili oduševljeni lijepim gestom dobrodošlice i ružama koje su damama uručene na izlasku iz aviona“, kaže se u saopštenju.

Al-Šamsi je ocijenila da je ovo divan početak sezonskih letova i dokaz da između dvije države postoji snažna prijateljska veza.

„Emiraćani se lijepo osjećaju u Crnoj Gori i ovo je šansa i za naše građane da iskuse doživljaje koje pruža nova destinacija, a i za Crnu Goru da dodatno osnaži svoju poziciju na našem tržištu koje ima veliku emitivnu snagu i potencijal“, rekla je Al-Šamsi.

Kako je rekla, perspektiva Crne Gore je u pozicioniranju na visokoplatežnim tržištima, a Emirati su definitivno jedno od vodećih na globanoj turističkoj sceni.

„Vi ste divni domaćini i radujem se što će se dobar glas o Crnoj Gori proširiti u Emiratima. Kao i do sada, nastaviću da i dalje lično radim na tome“, rekla je Al-Šamsi.

Ona je zahvalila Vladi Crne Gore na podršci po pitanju vizne politike.

„Zahvalna sam i Flydubai-u koji intenzivno promoviše predivne crnogorske turističke potencijale. Biće ovo divno ljeto i nadam se da će se saradnja proširiti i u periodu postsezone“, poručila je Al-Šamsi.

Gardašević Slavuljica kazala je da je misija Ministarstva, između ostalog, da pospješuje aviopovezanost i povezuje destinacije.

„Crna Gora je dominantno avio-destinacija i u tome je ključ daljeg razvoja turizma. Uložili smo mnogo truda da se Flydubai letovi realizuju“, rekla je Gardašević Slavuljica.

Ona je istakla da ideja nije bila samo opercionalizovati letove, jer to nije bilo finansijski opravdano, već iz višestrukog intresa – obezbijediti visok load-faktor, to jest nivo popunjenosti kapaciteta.

„Interesovanje je veliko, o čemu svjedoči najava četiri leta sedmično, umjesto planirana dva. Srećna sam što smo uspjeli da projekat podignemo na ovako visok nivo, koji garantuje uspjeh“, dodala je Gardašević Slavuljica.

Realizacija ovog uspješnog projekta biće, kako su izjavili, uvertira za dalje osnaživanje, ne samo turističkih, već i poslovnih i investicionih veza između destinacija.

„Oduševljenje na licima putnika, a posebno putnica i djece je bilo očigledno, dok su široki osmijesi Ambasadorke i generalne direktorice, kao i cvijeće uručeno od strane aerodromskog osoblja, bili znak da su došli u zemlju poznatu po gostoprimstvu“, navodi se u saopštenju.

