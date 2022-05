Đurović: Želimo da saradnja privreda Crne Gore i Srbije bude i veća i bolja

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Saradnja privreda Crne Gore i Srbije je kvalitetna i veoma dobra, ali je namjera da ona bude još veća i bolja, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je na sastanku u četvrtak sa predsjednikom Privredne komore Srbije, Markom Čadežom, kazao da su razmijenili iskustva i pokazana je spremnost za implementiranje svih dobrih rješenja, kako Privredne komore Srbije, tako i Privredne komore Crne Gore u dijelu privlačenja stranih investitora.

„Prostora za saradnju uvijek ima, uvijek može bolje i vjerujem da će ova posjeta doprinijeti da saradnja naše dvije zemlje, dvije privrede ide uzlaznom putanjom“, smatra Đurović.

Tokom sastanka je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, dogovorena posjeta privredne delegacije Srbije kako bi se sa crnogorskim zvaničnicima i privrednicima razgovaralo o unaprijeđenju inače dobre ekonomske saradnje dvije zemlje i mogućnostima za dalje ulaganje poslovne zajednice Srbije u sektor logistike, energetike i turizma u Crnoj Gori.

Đurović je, govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, kazao da je svaka inicijativa koja ide u prilog da se smanje čekanja na granicama i da se ukidaju biznis barijere, po njemu veoma dobra.

On je rekao da je za Crnu Goru najvažniji njen evropski put i da se neće prihvatiti nijedna inicijativa koja bude uzrokovala da se stopira put ka EU.

„Premijer Dritan Abazović je rekao, a i moje zapažanje je takvo, do sad nije uočljiv nijedan ozbiljan dokaz da bi Otvoreni Balkan ugrozio naš put. Naravno, mi kao ozbiljna država sagledaćemo sve prednosti i mane ove inicijative“, naveo je Đurović.

On je kazao da je jako važno voditi dijalog.

„Od razgovora može samo da bude bolje, ne može biti gore. Svaki kompromis se stvara onda kada razgovaramo i kada dijelimo mišljenja. Smatram da je ispravna odluka premijera Abazovića što je prihvatio poziv za sastanak inicijative Otvoreni Balkan jer je ovo odlična prilika da se predstave sve njene mane i benefiti i shodno tome, mi kao Vlada Crne Gore donijećemo odluku“, rekao je Đurović.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Crne Gore.

