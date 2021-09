Crna Gora sa 22 takmičara na SP u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će sa 22 sportista nastupiti na Svjetskom prvenstvu u školskim sportskim igrama za osnovne škole, koje će od 11. do 19. septembra biti održano u Beogradu, saopšteno je iz Crnogorskog školskog sportskog saveza.

Crnogorski sportisti takmičiće se u tri sporta, ženskoj odbojci, košarci i šahu.

Najavljeno je da će se u Beogradu za medalje u 14 sportova boriti više od 2.500 sportista, uzrasta od 13 do 15 godina iz 45 država.

Crnogorski školski sport na Svjetskom prvenstvu predstavljaće odbojkašice barske Osnovne škole Jugoslavija, košarkašice OŠ Dašo Pavičić iz Herceg Novog i šahistkinja iz podgoričke OŠ Štampar Makarije.

Odbojkašku ekipu OŠ Jugoslavija, čiji je trener nastavnik Goran Kankaraš, čine Mia Stanić, Andrea Marljukić, Zoja Džaferović, Milica Dabanović, Maja Raičević, Ivana Gardašević, Teodora Adžić, Staša Knežević, Lana Marković i Sofija Labović.

U sastavu košarkašica OŠ Dašo Pavičić, koje sa klupe prevodi nastavnik Željko Milićević, nalaze se Sanja Pavlović, Sara Đurović, Lana Mijajlović, Marija Šćekić, Tijana Tatalović, Marina Grujić, Anja Mandić, Ljube Andrić, Anastasija Đedović, Lea Gazdić i Jana Jevtović.

Šahovski dio crnogorske ekspedicije čine Milena Mosurović i njen trener, profesor Milorad Đonović.

Ekipu će predvoditi predsjednik Crnogorskog školskog sportskog saveza Budimir Vukićević i sekretarka u Savezu Marija Nišavić, a u ekspediciji će biti i sudije Dragana Vučinić i Sava Ćetković.

Sudije su za Svjetsko prvenstvo delegirali Odbojkaški i Košarkaški savez Crne Gore.

Vukičević je kazao da će Beograd biti domaćin prvih Svjetskih sportskih igra, u organizaciji Međunarodne školske sportske federacije.

“Pored takmičarskog programa biće organizovani seminari i radionice, planirani su i razni kulturni i programi. Crna Gora će, kao i sve države učesnice imati priliku da kroz manifestaciju Noć nacija predstavi svoju državu, svoju kulturu i tradicionalne vrijednosti”, rekao je Vukićević na svečanom ispraćaju sportista na šampionat.

On je istakao da će crnogorska ekspedicija svoju državu predstaviti kako dolikuje.

“Govorićemo o ljepotama naše države, istoriji i kulturi. Nacionalna turistička organizacija pomogla nam je da na takmičenju ponesemo puno propagandnog turističkog materijala”, rekao je Vuklićević.

On je kazao da je šampionat prelijepa i dobro osmišljena manifestacija.

“Djeca najbolji ambasadori svojih država. Očekujem da vi budete najbolji ambasadori Crne Gore”, rekao je Vukićević.

Zamjenica direktora Uprave za sport i mlade, Ksenija Božović kazala je da je crnogorska ekspedicija već ispisala istoriju.

“Već ste ispisali istoriju, učesnici ste prvog SP školskog prvenstva. Drage odbojkašice, košarkašice i Milena, želim vam puno sreće, da vas zaobiđu povrede i da uživate u igrama. Puno zabave, jer sport bez zabave nije sport. Uživajte i lijepo se proveditzre ui Beogradu, a nadam se da ćete nam donijeti i neko odličje”, rekla je Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS