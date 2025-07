Ćulafić: Ćemovsko polje zaslužuje da bude čisto

Podgorica, (MINA) – Ćemovsko polje zaslužuje da bude čisto, a građani treba da znaju da zagađenje nije samo estetski problem, već da utiče i na zdravlje ljudi i ekosistem u cjelini, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je to rekao na Ćemovskom polju gdje je danas, na području kod Stočne pijace, organizovana akcija čišćenja divlje deponije koja se godinama formira i čini tu lokaciju jednom od najugroženijih kada je riječ o odlaganju otpada u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), akcija je dio nacionalne kampanje o zaštiti životne sredine „Čuvaj da te čuva”, koju sprovode taj resor i Delegacija Evropske unije (EU).

Resorni ministar Damjan Ćulafić rekao je da MERS mjesecima aktivno i u kontinuitetu radi na promociji zdrave životne sredine i ukazuje na značaj prirode koju Crna Gora ima – kampanjama informisanja i edukacije javnosti, obilascima terena, izradom propisa i strategija.

Prema riječima Ćulafića, akcija čišćenja je važan korak ka rješavanju dugogodišnjeg problema divljih deponija u Podgorici i čitavoj Crnoj Gori.

On je podsjetio da je Državnim planom upravljanja otpadom predviđena izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom u Podgorici, Bijelom Polju, Nikšiću i Baru.

„Današnja akcija pokazuje da zajedničkim naporima državnih institucija, lokalnih samouprava, partnera iz akademske zajednice i civilnog sektora možemo napraviti konkretne i vidljive pomake u zaštiti našeg životnog prostora”, rekaoje Ćulafić.

Ćulafić je zahvalio ambasadoru EU u Crnoj Gori Johanu Satleru i gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću na saradnji i podršci.

Satler je kazao da se današnjom akcijom šalje jasna poruka.

„Kada se svi udružimo – institucije, građani, privreda – čak i višedecenijski ekološki problemi mogu da se riješe“, istakao je Satler.

On je rekao da “Ćemovsko polje nije kraj, već početak”.

„EU ponosno stoji uz kampanju “Čuvaj da te čuva”, kao dokaz da zajedničkim naporom možemo ne samo mijenjati svijest i navike, već i očistiti i trajno sačuvati prirodu Crne Gore”, poručio je Satler.

Mujović je kazao da će postavljanje kamera biti ključno rješenje za sprečavanje nesavjesnog ponašanja i sankcionisanje onih koji stvaraju divlje deponije.

“Posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Satleru, koji nam je pomogao da dobijemo saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka za instalaciju kamera“, naveo je Mujović.

On je istakao i izuzetnu saradnju koju sa nivoa Glavnog grada ima sa Ćulafićem i zahvalio na velikoj podršci sa njegove strane.

Direktorica marketinga kompanije „Voli“ Olivera Lakonić kazala je da ta firma kroz kampanju “Čuvaj da te čuva” želi da konkretno doprinese zaštiti životne sredine.

„Ali i da budemo primjer – da podstaknemo i druge kompanije da preuzmu aktivnu ulogu u inicijativama koje su od značaja za društvenu zajednicu“, dodala je Lakonić.

Ona je rekla da zajedno uređuju prostor na Ćemovskom polju, ne samo za danas, već trajno.

„Kompanija “Voli” donira mobilijar i sigurni smo da našim sugrađanima stvaramo novi prostor za ugodne trenutke u prirodi”, kazala je Lakonić.

Predstavnik Mreže „Ozelenimo Crnu Goru“ Vuk Vujisić istakao je da je vrijeme da se očisti Crna Gora i procesuiraju odgovorni.

“Ovo je samo jedna od lokacija koja će se na održiv način uz kamere obezbijediti. Ako ovdje možemo uspostaviti red, možemo u cijeloj Crnoj Gori. Vrijeme je da se ujedinimo u misiji evropske i ekološke Crne Gore”, zaključio je Vujisić.

Iz MERS-a su rekli da će, s obzirom na veliku količinu otpada na lokaciji Ćemovskog polja, akcija čišćenja biti nastavljena i u narednim danima.

„Ovaj prostor će biti trajno uređen postavljanjem parkovskog mobilijara, a kako bi se spriječilo ponovno nelegalno odlaganje otpada na ovoj lokaciji biće postavljene nadzorne kamere i table upozorenja, a prostor će nadzirati i obilaziti nadležne komunalne i inspekcijske službe”, kaže se u saopštenju.

Nacionalna kampanja zaštite životne sredine „Čuvaj da te čuva“, pokrenuta je 5. juna, na Svjetski dan životne sredine.

Kampanja je, kako se dodaje, pokrenuta sa ciljem da unaprijedi zaštitu životne sredine kroz niz konkretnih mjera i ekoloških akcija, ali i da podstakne građane da daju lični doprinos zdravijem i čistijem životnom okruženju.

Navodi s eda je u prvoj fazi kampanje, pokrenuta online platforma za prijavu ekološkog kriminala www.cuvaj.me i previđen niz akcija čišćenja divljih deponija.

„U narednim fazama, planirana je kampanja daljeg smanjenja upotrebe plastičnih kesa, trajno rješavanje dugogodišnjeg problema odlaganja starih automobilskih guma i edukativne akcije uključivanja mladih i djece školskog uzrasta u zaštitu životne sredine”, kaže se u saopštenju.

