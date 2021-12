Bulatović: Kriza samo odložena

Podgorica, (MINA) – Povlačenjem inicijative opozicije o glasanju o nepovjerenju Vladi kriza je samo odložena, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta (DF) Predrag Bulatović.

On je na sjednici Skupštine, rekao da se sve može staviti u ravan Demokratske partije socijalista (DPS) osim DF-a.

“DPS je pobijeđen, neće se vratiti na vlast. Mi smo preuzeli odgovornost da se borimo za Crnu Goru. Crna Gora je u ozbiljnoj krizi”, rekao je Bulatović.

On je naveo da DF neće nasjesti na one koji stoje iza parlamentarne većine a koji pokušavaju da budu druga ili treća familija.

Bulatović je kazao da je Vlada izbjegla da se glasa o povjerenju i da u DF-u nijesu sumnjali ni u jednog poslanika parlamentarne većine.

“Niti da je moglo doći do zlatnog glasa. Da je bilo glasanja, ako Vlada ne bi pala, došlo bi se do podatka da nju podžava 13 ili 14 poslanika. Može li dublja kriza da bude? Krivokapić nema ništa da slavi, DF smatra da je on neuspješan premijer“, rekao je Bulatović.

Prema njegovim riječima, kriza je samo odložena i ona se mora riješiti.

Poslanik Liberalne partije (LP) Andrija Popović ocijenio je da se radi o fijasku opozicije i DF-a.

Prema njegovim riječima, Vlada je opstala iako 40 poslanika opozicije i 27 poslanika DF-a, već mjesecima tvrde da je aktuelna Vlada najgora moguća u istoriji Crne Gore.

„Poslanici Demokrata njih 14, i URA-e, pobijedili su 67 poslanika opozicije i DF-a. To ne postoji u parlamentarnoj demokratiji, to se desilo danas“, rekao je Popović na današnjoj sjednici Skupštine.

On je čestitao URA-i i Demokratama što su ih “preveli žedne preko vode“.

“Oni će nastaviti da vedre i oblače u izvršnoj i zakondavnoj vlasti, ali mislim da to neće trajati dugo, da se to može mjeriti danima ili mjesecima“, naveo je Popović.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović rekao je da je prema Krivičnom zakoniku jasno da su nedovršeni pokušaji kažnjivi, i dodao da su se „ovdje nudile pare“.

Prema riječima Bogdanovića, zna se kome je nuđen 21 milion, ali i zna se kome se ne mogu nuditi pare.

„Nama su nudili robiju, prebijanja, hapšenje, a to su darovi koje smo prihvatali od bišeg režima“, rekao je Bogdanović.

On je naveo da su Crnogorci pokazali da su junački narod.

„Imali smo tri udara, 28. decembra kada je usvojen Zakon o slobodi vjeroispovijesti, 5. septembra kada je bio haos na Cetinju, treći pokušaj udara je bio ovih dana“, naveo je Bogdanović i dodao da su sva tri udara brzo riješena.

Poslanik Crno na bijelo Miloš Konatar zamolio da svi one koji su govorili da među poslanicima ima neko ko pregovara da uzme novac, nebitno za koju odluku, da saopšte ko je to.

„Nek ponudi iole valjanu argumentaciju i dokaže da je neko pregovarao. Ako se ne obrazloži i ponude dokazi, ja ću to smatrati političkim kukavičlukom“, rekao je Konatar.

Poslanik DPS-a Danijel Živković kazao je da dok parlamentarna većina traži izdajnika u svojim redovima, istovremeno podnosi inicijativu o skraćenju mandata Skupštini.

Prema riječima Živkovića, gubitnici su oni koji sjede u paralamentarnoj većini a ne podržavaju Vladu.

On je kazao da je parlamentarna većina odgovorna za rad i nerad Vlade.

„Nećemo biti mnogo stariji a ova parlamenatrna većina neće držati građane kao taoce svoje politike“, kazao je Živković dodajući da neće dužiti jer, kako je rekao, imaju svoje razloge zašto danas ćute.

