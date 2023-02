Budućnost ubjedljiva protiv FMP-a

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu FMP-a rezultatom 84:58, u utakmici 18. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim revanširao se rivalu za poraz u prvom međusobnom duelu (96:91) i 12. trijumfom izjednačio se sa rivalom na tabeli.

Domaćin je pitanje pobjednika riješio u trećoj četvrtini, a u 30. minutu imao je prednost od 25 poena (65:40).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tre Bel_Hejns sa 20, Dželil Obrajan je ubacio 11, a poen manje Alfa Kaba

U ekipi FMP-a bolji od ostalih bio je Paulius Valinskas sa 18 koševa.

Duel SC Derbija i Mornar Barskog zlata na programu je sjutra u 20 sati i 30 minuta.

