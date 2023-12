Borba protiv organizovanog kriminala i ilegalnih migracija prioritet

Podgorica, (MINA) – Borba protiv organizovanog kriminala i suzbijanje ilegalnih migracija, kroz jačanje policijske saradnje, biće prioritet Crne Gore i Italije u narednom periodu, poručeno je sa sastanka ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i italijanske ambasadorke Andreine Marsele.

Šaranović je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kazao da je Crna Gora posvećena jačanju vladavine prava i postizanju konkretnih i mjerljivih rezultata, sa akcentom na organizovani i teški kriminal, kako bi se dodatno ubrzale evropske integracije.

„Naše države dijele viziju napretka i razvoja na nacionalnom i evropskom planu, a samim tim i određene izazove iz domena bezbjednosti, što otvara prostor za dodatno unaprjeđenje saradnje bezbjednosnih službi”, rekao je Šaranović.

On je ocijenio da je policijska saradnja dvije države na visokom nivou, što je, kako je kazao, posebno važno zbog izazova na moru, u oblasti ilegalnih migracija i šverca cigareta.

Šaranović je poručio da Crna Gora cijeni saradnju sa Italijom i sve vidove stručne podrške koju joj ta država pruža.

Prema njegovim riječima, saradnja Crne Gore i Italije važna je i zbog opšte bezbjednosti na Mediteranu.

Crna Gora je, kako je naveo Šaranović, najkredibilniji partner Evropske unije (EU) na Balkanu i u određenim segmentima bezbjednosti već djeluje kao da je dio EU.

„To je vidljivo na primjeru prisustva Fronteksa na našim granicama i raduje me da će granice Crne Gore biti i granice EU”, dodao je Šaranović.

On je rekao da su Crnoj Gori potrebni najviši evropski standardi da bi bila pozitivan primjer u odnosu na loša prethodna iskustva, a ne samo zbog učlanjenja u EU.

“Intenziviranje evropskih integracija može se desiti samo ako budemo posvećeno radili, za šta nam je potrebna iskrena i konkretna podrška naših partnera, a pozitivan primjer je partnerstvo sa Italijom“, zaključio je Šaranović.

Marsela je, kako je saopšteno iz MUP-a, istakla da je Italija spremna da podrži Crnu Goru na evropskom putu, posebno u domenu bezbjednosti.

„Italija je važan partner Crnoj Gori kada je u pitanju saradnja između policija dvije države“, kazala je Marsela.

Ona je podsjetila da je nedavno započeo evropski projekat u kojem Italija ima vodeću ulogu i koji za cilj ima borbu protiv krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija.

„Što je jako važna tema za nas i vas, i spremni smo da sarađujemo u svim oblastima od obostranog interesa“, dodala je Marsela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS