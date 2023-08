Abazović: Želim brzo formiranje 44. vlade

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da bi volio da 44. vlada bude formirana što prije, dodajući da se neće povući iz politike i ako ne bude dio nove izvršne vlasti.

Abazović je novinarima, na svečanosti kojom je ozvaničio početak rekonstrukcije magistralnog puta Tivat – Jaz, rekao da je o formiranju vlade razgovarao sa svim političkim subjektima, ali da to nije stvar koja bi bila zanimljiva za kontekst konstituisanja 44. vlade.

“Rekao sam i ranije, želim im uspjeh. Što prije budemo imali 44. vladu, prije ćemo imati i 45. vladu”, rekao je Abazović, prenosi Portal RTCG.

Na pitanje da li će se, nakon formirana 44. vlade povući iz politike, on je odgovorio odrično.

“Zašto bih se povlačio iz politike? Ja sam u politici ostvario sve. U politiku sam ušao da bih dao doprinos da se Crna Gora mijenja na bolje i bude članica Evropske unije, i u tom kontekstu želim da dam doprinos”, kazao je Abazović.

Upitan da li strahuje od tužbi koje su vlasnici Bemaksa najavili protiv njega, Abazović je rekao da ga ničega nije strah.

Prema njegovim riječima, te tužbe su gubljenje vremena.

“Mislim da gospodin (Zoran) Piperović dobro zarađuje na njima, i ako mu je to krajnji efekat neka je sretno. Mislim da su ti ljudi kukavice. Svako ko se šeta sa naoružanim ljudima je kukavica”, rekao je Abazović.

On je kazao da mu smeta službeno obezbjeđenje i da ga uskoro neće ni imati.

“Neka se oni ne sekiraju oko racija niti oko pištolja, neka se oni sekiraju oko drugih stvari za koje i ja i oni znamo da šta je istina”, zaključio je Abazović.

