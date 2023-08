Abazović: Ogorčen sam zbog poražavajuće odluke nadležnih organa

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abzović uputio je podršku svim ženama žrtvama nasilja dodajući da je ogorčen zbog, kako je naveo, poražavajuće odluke nadležnih organa u slučaju Milice Živković.

Abazović ja rekao da je danas Živković, koja je bila žrtva nasilničkog čina stranog državljanina E.U, u telefonskom razgovoru pružio iskrenu podršku u ime Vlade, u želji da ona i njena porodica što lakše prebrode nemilu situaciju u kojoj su se našli.

„Takođe, izrazio sam i ogorčenost zbog, nažalost, poražavajuće odluke naših nadležnih organa, sudstva i tužilaštva, kojom je Milica novčano kažnjena zbog samoodbrane“, naveo je Abazović na platformi X, ranije poznatoj kao Tviter /Twitter/.

Abazović je kazao da žali što se i na takvim primjerima potvrđuje koliko su Crnoj Gori neophodne promjene u sudstvu i tužilaštvu.

