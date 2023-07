Abazović: Aerodrom Podgorica ima 20 odsto više prometa nego prošle godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Podgorica ima 20 odsto više prometa nego prošle godine, kazao je premijer Dritan Abazović i ocijenio da će gužvi biti i u narednom periodu.

Abazović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, upitan o stanju aerodroma u Tivtu i Podgorici, kazao da se galama oko toga diže zato što postoje političke interesi jedne političke opcije.

„Ja nemam ništa protiv da ljudi sastave novu vladu. Ali mi je žao kad ljudi koji se predstavljaju kao građanski aktivisti, a botovi su Evrope sad, dižu galamu oko nečega što ne znaju“, rekao je Abazović.

On je istakao da podgorički Aerodrom ima 20 odsto više prometa nego prošle godine.

Abazović je kazao da je podgorički Aerodrom kada je napravljen, napravljen da od devet sati ujutru do 12 sati i 30 minuta, može da opslužuje 300 putnika koji dolaze i 300 koji odlaze, a u nedjelju je opslužio 1.003.

„Ima gužvi na Aerodromu i hvala Bogu što ima, to govori da u Crnoj Gori ima turista. Da li naša infrastruktura odgovora u potpunosti, ne odgovara“, kazao je Abazović.

On je naveo da je značajno veći promet na podgoričkom aerodromu, a znatno manji na tivatskom jer nema direktnih letova iz Rusije, Ukrajine i Bjelorusije.

„U ukupnom prometu imamo jedan odsto veći promet nego rekordne 2019. godine, kada je u pitanju ukupan promet dolaska ljudi“, rekao je Abazović.

Abazović je ocijenio da će biti gužvi i u narednom periodu.

On je rekao da krov na aerodromu u Tivtu nije saniran od 2006. godine.

„Tender za sanirane je propao dva puta u mandatu ove vlade jer niko nije htio da radi sanaciju. Zato smo odlučili da se ne sanira samo taj mali dio, nego cijeli krov. Tender je završen, ja očekujem da se izabre izvođač i da počne to da se radi“, rekao je Abazović.

On smatra da Tivatski aerodrom treba da ide pod koncesiju.

„Podgorički Aerodrom treba da se finansira sa 85 miliona EUR, da bi se kapaciteti uvećali znatno. Mislim da je to najbolja stvar, jer bi imali i državni aerodrom i koncesionara“, rekao je Abazović.

On je kazao da danas kompanija To Montenegro ima sedam miliona EUR na računu.

