Preminule dvije osobe, 72 nova slučaja infekcije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovana su 72 nova slučaja infekcije.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusom, tokom utorka završile analizu i dostavile rezultate za 695 uzoraka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 25, Nikšića 14, Budve i Pljevalja po sedam, Herceg Novog četiri, Bijelog Polja i Ulcinja po tri i iz Bara i Kotora po dva.

Na Cetinju, u Danilovgradu, Šavniku, Tuzima i Tivtu evidentiran je po jedan novi slučaj infekcije koronavirusom.

Kako je objavljeno na Tviter /Twiter/ nalogu IJZ-a, u posljednja 24 sata prijavljen je oporavak 67 pacijenata.

U Crnoj Gori je trenutno aktivno 426 slučajeva infekcije koronavirusom.

