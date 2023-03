Ambasada Njemačke donirala IBD-u 36 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ambasada Njemačke u Crnoj Gori donirala je Odjeljenju za radiološku dijagnostiku Instituta za bolesti djece (IBD) blizu 36 hiljada EUR za nabavku radne stanice za magnetnu rezonancu (MR) i kalem za rame.

Iz Kliničkog centra (KCCG) su saopštili da je tom donacijom obezbijeđeno i renoviranje toaleta.

O značaju donacije, kako su rekli, najbolje govori podatak da je Odjeljenje do sada posjedovalo samo jednu radnu stanicu čime se ograničavao rad ljekara.

“Instaliranje nove radne stanice obezbijediće radiolozima komforniji, a samim tim i efikasniji svakodnevni rad jer će u isto vrijeme moći dva ljekara da očitavaju nalaze”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG-a su naveli da je MR neizostavna dijagnostička metoda za većinu kliničkih stanja i oboljenja kod djece i da je u savremenoj medicini gotovo nezaobilazna.

Kako su rekli iz te zdravstvene ustanove, u Odjeljenju za radiološku dijagnostiku IBD-a na godišnjem nivou uradi se preko dvije hiljade pregleda MR aparatom kod djece iz cijele Crne Gore.

“Osim savremene medicinske opreme i sofisticiranih aparata, veoma je važno obezbijediti i kvalitetne uslove pacijentima i zaposlenima. Zato je veoma važno da najmlađi pacijenti u našoj ustanovi imaju kvalitetne sve sadržaje”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG-a su poručili da su veoma zahvalni Ambasadi Njemačke što je opredijelila donaciju Odjeljenju koje ima nezamjenjivu ulogu u liječenju najmlađih pacijenata.

Navodi se da je direktorica KCCG Ljiljana Radulović uručila zahvalnicu Ambasadi Njemačke u Crnoj Gori i predstavnicima Građanske Alijanse, koja je pomogla da se donacija realizuje.

