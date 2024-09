Zogović: Vlast predano radi na zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja

Podgorica, (MINA) – Zakonodavna i izvršna vlast Crne Gore predano rade na ispunjavanju neophodnih preduslova za zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja, rekao je potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj, Milun Zogović.

On se, kako je saopšteno iz Vlade, danas sastao sa ambasadorom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johanom Satlerom.

Navodi se da je Zogović potvrdio čvrsto opredjeljenje Vlade i njenih konstituenata za ulazak Crne Gore u EU.

To, kako je rekao, najbolje potvrđuju mjerljivi rezultati koje je na evropskom putu isporučila stabilna parlamentarna većina i Vlada.

„Zakonodavna i izvršna vlast predano rade na ispunjavanju svih neophodnih preduslova za zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja“, istakao je Zogović.

Satler je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo zbog saradnje i pozdravio ambiciozan plan Vlade u vezi sa zatvaranjem svakog od preostalih pregovaračkih poglavlja.

On je rekao da je za ovaj proces potrebna politička stabilnost, disciplina i puno vrijednog rada i da nadležne institucije mogu računati na punu podršku njega i njegovog tima u Delegaciji EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS