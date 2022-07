Značajni rezultati reforme izvršnog postupka

Podgorica, (MINA) – Reforma izvršnog postupka dala je značajne rezultate na planu jačanja vladavine prava i odgovornosti građana i pravnih subjekata u izvršenju novčanih i drugih obaveza utvrđenih sudskim odlukama, ocijenjeno je na sastanku ministra pravde Marka Kovača sa predstavnicima Komore javnih izvršitelja.

Iz Komore je saopšteno da je na sastanku Kovača sa predsjednikom Komore Vidakom Latkovićem i članom Izvršnog odbora Vladanom Vujovićem dogovoreno da se u daljoj komunikaciji definišu rješenja u cilju održivosti i dodatnog jačanja te javne službe.

Kako su naveli, Kovač, Latković i Vujović razgovarali su o tekućim izmjenama i dopunama normativnog okvira za rad javnih izvršitelja, kao i o potrebi daljeg unapređenja te javne službe, koja je ove godine obilježila osam godina djelovanja.

„Konstatovano je da je reforma izvršnog postupka dala značajne rezultate na planu jačanja vladavine prava, odgovornosti građana i pravnih subjekata u izvršenju novčanih i drugih obaveza utvrđenih sudskim odlukama i drugim izvršnim naslovima, kao i unapređenja biznis ambijenta u državi“, kaže se u saopštenju.

Sa sastanka je poručeno da bez efikasnog i profesionalnog izvršenja nema ni pravne sigurnosti, kao ključnog elementa prava na pravično suđenje zagarantovanog međunarodnim i domaćim pravnim izvorima.

