Podgorica, (MINA) – Crna Gora je postigla značajan napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je rezultat kontinuiranih reformi i posvećenosti crnogorskih institucija uspostavljanju vladavine prava, ocijenjeno je na sastanku ministra pravde Andreja Milovića sa predstavnicima Federalnog istražnog biroa (FBI).

Iz Ministarstva pravde saopštili su da se Milović sa predstavnicima FBI sastao tokom zvanične posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

„Tokom sastanka naglašena je neophodnost detaljnije analize malignih uticaja koji se iz inostranstva vrše na Crnu Goru, a poseban akcenat stavljen je na potrebu izgradnje kapaciteta unutar Crne Gore za slične vrste analiza“, kaže se u saopštenju.

Time bi se, kako se navodi, omogućila brža i efikasnija reakcija na sve oblike spoljašnjih prijetnji.

„Sastanak je potvrdio odličnu saradnju između crnogorskih institucija i FBI, što se posebno odnosi na Specijalno državno tužilaštvo, Specijalno policijsko odjeljenje i Ministarstvo pravde“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je dogovorena dalja kontinuirana saradnja i razmjena podataka tokom istraga, što će omogućiti još efikasniju borbu protiv kriminala i visoke korupcije.

Milović i predstavnici FBI zaključili su da je potrebno intenzivirati saradnju tokom istraga u slučajevima organizovanog kriminala.

„Takođe, tokom sastanka je konstatovan značajan napredak koji je Crna Gora postigla u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Taj napredak je rezultat kontinuiranih reformi i posvećenosti crnogorskih institucija ka uspostavljanju vladavine prava“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde su kazali da je, u tom kontekstu, istaknuto da će nastavak saradnje s FBI biti ključan za dalji razvoj i jačanje crnogorskih kapaciteta u borbi protiv tih pošasti.

„Milović je upoznat sa radom i metodologijama FBI, a posjeta je pružila dragocjene uvide i iskustva koja će biti primijenjena u daljem radu crnogorskih pravosudnih institucija, doprinoseći jačanju njihovih kapaciteta i efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, kaže se u saopštenju.

