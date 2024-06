Živković: Uprkos svim napadima i dalje smo najjača partija

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) i dalje je najjača stranka u Crnoj Gori, uprkos svim napadima, kazao je predsjednik DPS-a Danijel Živković.

Iz DPS-a je saopšteno da je Živković otvorio Opštinsku izbornu konferenciju na kojoj su birani članovi beranskog odbora te partije.

On je rekao da je DPS dugo godina u opoziciji u Beranama i nepravedno van vlasti, ali da ima izuzetno jako jezgro podrške, što neka druga partija ne bi uspjela.

Živković je zahvalio tamošnjim aktivistima na predanom radu.

On je naveo da je DPS četiri godine u opoziciji i na državnom nivou, ali da su, ipak, uspjeli da sačuvaju relevantnost i odgovorie izazovima, nakon 30 godina vršenja vlasti.

„Bez obzira na sve realne poteškoće, koje su nerijetko uključivali i revanšizam, medijski, politički i pravosudni progon, i dalje smo na nogama, i to kao najjači politički subjekt u Crnoj Gori“, kazao je Živković.

Prema njegovim riječima, upravo iz tog razloga je važno izabrati prave ljude na ključnim pozicijama u opštinskim partijskim tijelima.

To su, kako je istakao Živković, ljudi koji će u narednom četvorogodištu biti najistaknutiji predstavnici njihove politike i koji će na pravi, vjerodostojan način artikulisati njene interese.

On je naveo da DPS pravi promjene u svojoj politici i partiji, ali ne da bi se bilo kome prilagodili, već zato što su, kako je kazao, svjesni da bolja i uspješnija DPS znači bolju i uspješniju Crnu Goru.

“Poznato je da smo krenuli u proces reforme partije i prvi u Crnoj Gori neposrednim putem izabrali partijsko rukovodstvo. Na ovaj način postavili smo novi politički standard unutar jedne partije”, rekao je Živković.

On je istakao da je, bez obzira na previranja na državnom nivou, za lokalne samouprave bitno da se na adekvatan način posvete unapređenju kvaliteta života građana, što je njihov primarni zadatak.

U tom smislu, kako je poručio, svi politički subjekti dužni su da doprinesu razvoju lokalnih zajednica.

„Berane je grad koji, nažalost, ima obilje neiskorištenih resursa, koji bi mogli biti stavljeni u funkciju boljeg života Beranki i Beranaca“, kazao je Živković.

Kako je naglasio, to je grad koji je pokazao da je suživot građana različitih vjera, nacija i političkih opredjeljenja moguć.

Živković je rekao da, budući da oko toga nema sporenja, treba što prije preći na konkretan rad.

„Berane mora dodatno iskoristiti bogate turističke potencijale, privući nove domaće i strane investicije, realizovati projekte koji se naročito odnose na unapređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture“, naveo je Živković.

To su, kako je dodao, teme oko kojih ne može i ne smije biti neistomišljenika.

„U tom smislu, Živković se osvrnuo na stanje javnih finansija, podsjetivši da će uskoro država biti zadužena dvije milijarde EUR, ali da se taj novac, nažalost, nije na adekvatan način iskoristio“, kaže se u saopštenju.

On je kazao da od tog novca nije realizovan nijedan kapitalni projekat.

Živković je rekao da je novac, nažalost, opredijeljen za ispunjenje predizbornih obećanja, povećanje plata i penzija.

On je poručio da DPS zdušno podržava poboljšanje standarda svih građana Crne Gore, ali da to poboljšanje mora biti zasnovano na realnim i održivim osnovama.

„Jer, kad ne budemo više mogli da se zadužujemo znate i sami kakav nas scenario čeka”, istakao je Živković.

On je naveo da je slično stanje i u drugim oblastima – obrazovanju i zdravstvu.

Živković se, kako je saopšteno, osvrnuo i na koalicioni kapacitet DPS-a, podsjetivši da je ta partija u prethodnom periodu pokazala da jedina na crnogorskoj političkoj sceni može da obezbijedi stabilnost.

“Zato moramo još vrijednije raditi da se što prije vratimo na vlast”, poručio je Živković, najavljujući intenzivan terenski rad, obilaske opštinskih odbora od partijskog rukovodstva i razgovore sa simpatizerima i članovima partije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS