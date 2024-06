Živković: Politika DPS-a vraća povjerenje

Podgorica, (MINA) – Politika Demokratske partije socijalista (DPS), četiri godine nakon promjene vlasti u Crnoj Gori, vraća povjerenje i kreće u proces rehabilitacije, kazao je lider DPS-a Danijel Živković.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, otvorio opštinsku izbornu konferenciju te stranke na Žabljaku, na kojoj su birani članovi opštinskog odbora.

Živković je istakao da četiri godine nakon promjene vlasti u državi, politika DPS-a vraća povjerenje i kreće u proces rehabilitacije.

“Nećemo dozvoliti da se oni koji su došli na vlast obračunavaju sa Crnom Gorom. Razlog njihovog zajedništva nije razvoj Crne Gore i Žabljaka, već DPS, kao neko ko i dalje ima kredibilnu snagu da se suprotstavi njihovim interesima”, rekao je Živković.

On je kazao da nijedan projekat na Žabljaku nije realizovan, a sve što je urađeno je povećanje cijena usluga gradskih preduzeća.

Prema riječima Živkovića, na Žabljaku nema ko da se suprotstavi neradu i javašluku, osim DPS-a.

“Zato je važno kako ćemo raditi u narednom periodu i mi sami i zajedno sa koalicionim partnerima. Jer ova vlast ne može opstati na ovim temeljima, baš kao ni prethodne dvije vlade”, smatra Živković.

On je rekao da “vlast koja nas je posvađala sa svim susjedima, ne može Crnu Goru povesti putem prosperiteta”.

“Zadužujemo se da bismo živjeli, nema kapitalnih projekata. Građanima će se ovakva politika obiti o glavu zbog neodgovorne i nesposobne vlasti”, dodao je Živković.

On je naveo da zato moraju da nastave da rade posvećeno.

“Istrajnost, jača retorika, upiranje prstom u one koji su odgovori za uništavanje resursa, vratiće DPS na pozicije vlasti, u suprotnom, politikom nezamjeranja, postal bismo svakoj vlasti najpoželjnija opozicija”, rekao je Živković.

