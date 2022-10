Živković: Podnosićemo inicijativu za skraćenje mandata dok ne bude usvojena

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnosiće inicijativu za skraćenje mandata Skupštini sve dok taj akt ne bude usvojen, kazao je šef Kluba poslanika DPS-a Danijel Živković i dodao da vjeruju da će naredni put imati potrebnu većinu.

On je, gostujući u emisiji Tema na Televiziji E, rekao da u Crnoj Gori nema parlamentarne većine, niti postoji ona od 30. avgusta 2020. godine koja se pokušava rehabilitovati.

Kako je naveo, jedini način za izlazak iz političke krize je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Živković je kazao da će, nakon što inicijativa predsjednika države Mila Đukanovića za skraćenje mandata Skupštini nije stavljena na dnevni red, DPS, sa svojim tradicionalnim partnerima, nastaviti da podnosi tu inicijativu, sve dok ne bude usvojena.

“Izbori moraju da se dese, njih će biti i oni će pokazati da je DPS najjači politički subjekt“, rekao je Živković.

On je naveo da će podnijeti inicijativu i da će ona vrlo brzo biti u skupštinskoj proceduri.

„Vjerujemo da ćemo naredni put imati potrebnu većinu koja bi skratila mandat Skupštine i da će biti političke hrabrosti”, kazao je Živković.

Upitan zašto je DPS glasao protiv smjene predsjednice Skupštine Danijele Đurović, Živković je rekao da nijesu mogli dozovliti da se mehanizam odlučivanja vrati u ruke Demokratskog fronta (DF).

“DF ne može biti partner u izgradnji institucionalnog kapaciteta Crne Gore, oni su spremni sve da urade kako bi institucije bile blokirane i kako bi pravili scene i aktivnosti koje su sve, samo ne u skladu sa Ustavom i zato je takva odluka donešena, da se spriječi jedna vrsta ustavnog puča”, naveo je Živković.

On je, govoreći o aferi šverca cigareta, ponovio stav DPS-a da postoje određene indicije prema kojima se šverc nije mogao dogoditi bez saglasnosti ili političke odgovornosti onih koji nose glavne funkcije u državi.

Živković je kazao da to tvrdi „zato što licemjerno djeluje kada premijer govori o borbi protiv kriminala i korupcije, a dese se ovakve stvari dok su na čelu Vlade i ključnih institucija ljudi iz njegove političke partije“.

„Govori o tome kako je on veliki borac za pravdu i kako je ruka pravde krenula, a onda odjednom se pojavi ovakva afera u kojoj je glavni akter direktor Uprave prihoda i carina, koji je funkcioner njegove partije”, rekao je Živković.

On je, govoreći o smjeni potpredsjednika Vlade Raška Konjevića sa mjesta koordinatora službi bezbjednosti, kazao da je ona još jedna u nizu koja dokazuje da Abazović želi da preuzme bezbjednosni sektor.

„Ne bi me iznenadilo da pokuša da smijeni direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, kako bi dodatno oslabio bezbjednosni sistem”, dodao je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS