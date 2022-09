Živković: Planovi o likvidaciji Đukanovića alarm za uzbunu

Podgorica, (MINA) – Danas objavljeni materijali na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi da su pripadnici škaljarskog klana imali planove za likvidaciju predsjednika države Mila Đukanovića alarmantni su i zahtijevaju hitnu reakciju bezbjednosnog sektora i nadležnog tužilaštva, saopštio je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Danijel Živković.

On je kazao da se sedmicama svjedoči „otkrivanju sprege između škaljarskog klana, djelova Srpske pravoslavne crkve, političkih partija i medija, koji su očito zajednički vodili kampanju za izbore 30. avgusta kako bi preuzeli vlast sa ciljem ostvarivanja interesa pojedinih kriminalnih struktura“.

„Ipak, ono što smo danas imali prilike da vidimo predstavlja alarm za društvo u cjelini budući da visokopozicionirani članovi razmatraju planove o likvidaciji najvišeg državnog zvaničnika – u konkretnom slučaju predsjednika Crne Gore“, naveo je Živković.

On je kazao da je ovo posljednji alarm da se u kompletan slučaj uključi sektor bezbjednosti i tužilaštvo, jer u suprotnom sve ono što se može dešavati u Crnoj Gori u narednom periodu biće njihova direktna odgovornost.

