Živković: Obezbijedićemo političku stabilnost i bolji životni standard

Podgorica, (MINA) – Koalicija “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada“ obezbijediće političku stabilnost i bolji životni standard građanima Crne Gore, poručio je nosilac izborne liste te koalicije Danijel Živković.

On je kazao da je cilj koalicije da pokrenu investicioni zamajac vrijedan milijardu EUR.

„Potrebna nam je nova vrijednost i ekonomski napredak. Bez ekonomskog napretka nema realne ekonomske održivosti, novih radnih mjesta i nema boljeg životnog standarda za građane Crne Gore“, kazao je Živković prilikom obilaska Svetog Stefana.

On je rekao da za ekonomski napredak potrebna, prije svega, politički stabilna, odgovorna i kompetentna vlada.

Živković je poručio da se moraju zaustaviti loše prakse koje su se desile nakon promjene vlasti 30. avgusta 2020. godine, kada su, kako je rekao, protjerivani investitori iz države.

„Danas se nalazimo na jednom od tih lokaliteta – Svetom Stefanu, biseru turističke ponude Crne Gore. Upravo su sa ovog mjesta protjerani investitori lošim, namjernim odlukama prethodne dvije izvršne vlasti i naravno lokalne vlasti koje su izmanipulisale dio građana Budve i Crne Gore, kako bi ih stavili u službu protjerivanje i rastjerivanje investitora”, kazao je Živković.

On je rekao da koalicija na čijem je čelu ima plan kako da pokrene Crnu Goru, vrati povjerenje investitora, i da na realno održivim osnovama poboljša životni standard građana.

„Ova koalicija nudi prosperitet, nudi političku stabilnost i ono što je najvažnije – bolji život svim građankama i građanima Crne Gore”, poručio je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS