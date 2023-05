Živković: Ne bavimo se populizmom, imamo konkretna rješenja

Podgorica, (MINA) – Program koalicije “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada!”, sadrži set mjera i konkretnih rješenja za nagomilane probleme i izazove sa kojima se suočava Crna Gora, poručio je nosilac liste i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je, na predstavljanju programa koalicije, rekao da se ne bave populizmom, već da žele da vrate ozbiljnost i odgovornost na političku scenu.

Živković je, kako je saopšteno iz DPS-a, kazao je da su prethodne dvije i po godine posvetili pažnju odbrani nacionalnih interesa, smijenili dvije vlade, konstatujući da to nije donijelo dobro Crnoj Gori.

On je kazao da Crnoj Gori mogu ponuditi konkretna rješenja za obnavljanje zemlje, koja je, kako kaže, zaustavljena na procesu evropskih integracija, dok ekonomski stagnira.

Živković je rekao da je jedan od ciljeva i mjera programa da učine Crnu Goru prvom sljedećom članicom Evropske unije (EU).

“Ne govorim to kao floskulu, već na bazi onoga što je znanje ljudi na našoj listi”, poručio je Živković-

Prema njegovim riječima, Crna Gora je ekonomski zaustavljena i na sjeveru i na jugu, zbog čega je njihova lista donijela plan, kako bi spriječila bankrot, te loše ekonomske scenarije, a obezbijedila prisustvo investitora.

“Kroz dolazak investitora, jedino možemo pokrenuti novu ekonomsku vrijednost”, istakao je Živković.

Lista koju prevodi, kako je rekao, ima pet doktora nauka, univerzitetske profesore, ljekare, magistre, poljoprivrednike koji zajedno mogu mnogo da ponude Crnoj Gori.

Živković je kazao da se do povjerenja dolazi trudom i radom, i da su naučili greške.

On je pozvao građane da dobro pogledaju njihovu ponudu 11. juna i razmisle kome će dati povjerenje.

“Mi smo nakon tri godine došli do mogućnosti da pokrenemo pravac Crne Gore na kom je zastala. Ne bavimo se populizmom – bez ove koalicije nema stabilne Vlade, a bez stabilne vlade nema prosperiteta Crne Gore”, naglasio je Živković.

On je poručio da će odgovono voditi ekonomiju države.

“Bićemo ozbiljni u odnosu na ono što je povjerenje i nećemo ga prokockati. Naučili smo greške i na bazi ovog programa ponudićemo bolju pespektivu građanima”, zaključio je Živković.

Potredsjednik DPS Ivan Vuković rekao je da je kao posljedica neodgovornosti aktuelne i prethodne Vlade, Crna Gora zaustavljena na putu integracije i da je zaustavljen ekonomski razvoj zemlje.

“Crna Gora stoji, a mi ćemo je pokrenuti. Ne populističkim parolama, ne presipanjem iz šupljeg u prazno, ne vrijeđanjem inteligencije ljudima, već teškim radom”, poručio je Vuković.

Redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore Nikola Milović rekao je da će pokrenuti investicioni ciklus vrijedan milijardu EUR i značajno unaprijediti poslovni ambijent kako bi podstakli ekonomski rast, otvorili nova radna mjesta i obezbijedili veće budžetske prihode.

Milović tvrdi da će posljedica većeg ekonomskog rasta i dodatne vrijednosti uticati na povećanje prosječne bruto zarade u Crnoj Gori za 50 odsto.

“Smanjićemo stopu poreza na dobit za pravna lica na devet odsto i ukinuti obavezu plaćanja ovog poreza za IT kompanije”, poručio je Milović.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša naglasio je da je država socijalne pravde moralni imperativ svakog onoga ko se bavi politikom, a da se kvalitet države mjeri odnosom prema najranjivijim kategorijama.

“U prethodne dvije godine imali smo drastično povećanje troškova, dvocifrenu inflaciju. Postali smo najskuplja zemlja u regionu. Izostala je adekvatna podrška prema onima kojima je trebalo da bude najveća. Zato moramo da kreiramo realne mjere za poboljšanje života”, naveo je Mugoša.

Potpredsjednik DPS-a Jevto Eraković, rekao je da će pokušati da vrate dostojanstvo građanima, pacijentima, ali i zdravstvenim radnicima koje je, kako je naveo, urušeno u prethodnom periodu.

“Naš zdravstveni sistem je na koljenima. Liste čekanja su nikad duže, a dostupnost ljekarskh usluga nikad gora”, rekao je Eraković, navodeći da se na preglede čeka mjesecima i da je dostupnost ljekova nikad manja.

On je kazao da koalicija, na čijoj listi se nalazi, ima plan da stvari promijeni na bolje, a prije svega, kroz vraćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Docent na Mašinskom fakultetu, Stefan Ćulafić rekao je da IT privreda može biti nosilac razvoja Crne Gore i kompletan doprinos može da izvozi van Crne Gore, što je dodatni kvalitet.

“Ideja je da brendiramo Crnu Goru tako što ćemo kroz pametnu specijalizaciju, korišćenjem IPA fondova da pomognemo Crnoj Gori u procesu pristupanja EU”, dodao je Ćulafić.

Članica Izvršnog odbora DPS-a Zoja Lalović Bojanić kazala je da društvenog napretka nacije nema bez obrazovanja.

“Naš cilj je da Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije, a to ne možemo ako nijesmo drušvo znanja. Zato će i mjera uspjeha naše poltiike biti kvalitetnije ulaganje u obrazovanje i naučno istraživačku djelatnost”, rekla je Lalović Bojanić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS