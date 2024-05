Ibrahimović: Ne smijemo odustati od ideala građanske države

Podgorica, (MINA) – Crna Gora 18 godina nakon obnovne nezavisnosti nije dostigla ideal moderne antifašističke, građanske, evropske države, ali niko nema pravo da od njega odustane, poručio je lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je sa potpredsjednikom BS-a Damirom Gutićem i predsjednicom opštinskog odbora Bara Edinom Dešić, na poziv Saveza asocijacija Crne Gore u Njemačkoj, bio gost na proslavi 18. godišnjice nezavisnosti Crne Gore, koje je to udruženje organizovalo u Dortmundu.

Iz BS-a su kazali da je Ibrahimović podsjetio na 21. maj 2006. godine, kada su se građani ubjedljivom većinom glasova opredijelili da žive u nezavisnoj državi i istakao da se tog dana nije izjašnjavalo samo o državno – pravnom statusu, već i o tome u kakvoj Crnoj Gori žele da žive.

On je istakao da su građani tada kazali da od nezavisne i samostalne Crne Gore žele da naprave modernu antifašističku, građansku, evropsku i NATO državu, državu razvijene demokratije, socijalne pravde, ravnomjerne regionalne razvijenosti, vladavine prava.

Ibrahimović je rekao da su građani tada kazali da žele da od Crne Gore žele da naprave i moderno evropsko društvo jednakih šansi za Rožaje i Podgoricu, za Gusinje i Budvu, za Plav i Herceg Novi, za Pljevlja i Kotor, Petnjicu i Zetu i za svakog građanina Crne Gore, bez obzira na ime i prezime, vjeru ili naciju.

Ibrahimović smatra da Crna Gora danas, nakon 18 godina, nije dostigla taj ideal ali da niko nema pravo da od njega odustane.

On je naveo da jeje sigurniji danas nego 21. maja 2006. godine, da je to bio ispravan izbor koji je Crnoj Gori trajno odredio euroatlanski kurs, krunisan članstvom u NATO savezu, a ubrzo i u Evropsku uniju.

“To opredjeljenje konstantno stavlja društvo u Crnoj Gori pred različite izazove u pogledu prihvatanja evropskih vrijednosti, demokratizacije društva i uspostavljanja vladavine prava iz kojih će, Crna Gora izaći jača i stabilnija u svom euroatlanskom opredjeljenju”, rekao je Ibrahimović.

On se zahvalio dijaspori na doprinosu koji je dala nezavisnosti Crne Gore, konstantnoj podršci demokratizaciji društva.

Ibrahimović je istakao da je dijaspora jedan od najprosperitetnijih i najpotentnijih djelova društva i da taj resurs nije do kraja iskorišten, zbog čega bi svaka državna administracija u Crnoj Gori trebala više pažnje da posveti saradnji sa dijasporom.

On smatra da je privredni i ekonomski razvoj nerazvijenih područja, mahom na sjeveru, sa ciljem stvaranja boljih uslova za život i zaustavljanja migracija, najveći izazov za Crnu Goru pa bi i na tom polju saradnja sa dijasporom u valorizaciji veoma izdašnih razvojnih resursa mogla biti dobitna formula.

Iz BS-a je saopšteno da su na svečanosti, koju su istim povodom u Luksemburgu organizovali udruženja Bihor i Luksemburg – Crna Gora, bili poslanici te stranke Admir Adrović i Mirsad Nurković.

