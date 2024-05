Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti razlog za nedobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), smatra glavni pregovarač Predrag Zenović.

On je kazao da su ti segmenti mjerila – izmjena Ustava u dijelu koji se odnosi na ulogu ministra pravde u Sudskom savjetu – privremeno mjerilo 3, izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja – privremeno mjerilo 26 i imenovanje predsjednika Vrhovnog suda – privremeno mjerilo 4.

„Ubijeđeni smo da kod relevantnih državnih institucija i aktera političkog života u Crnoj Gori postoji snažna svijest o dugoročnom značaju tih pitanja, ne samo kad je riječ o pristupnim pregovorima, već i kad govorimo o demokratskom razvoju našeg društva“, rekao je Zenović Agenciji MINA.

On je dodao da su ubijeđeni da će i ti elementi mjerila biti realizovani u što skorijem roku.

„Duboko smo uvjereni da imamo jaku argumentaciju kojom možemo potkrijepiti ispunjenost svih privremenih mjerila u poglavlju 23, izuzev tri segmenta iz tri privremena mjerila, koji iz objektivnih razloga najvjerovatnije neće biti realizovani u kraćem roku“, naveo je Zenović.

On je kazao da su u to uvjereni imajući u vidu ukupne reformske aktivnosti i ostvarene rezultate od početka pregovora u poglavlju 23 u decembru 2013. godine do danas, kako na zakonodavnom i institucionalnom, tako i na planu uspostavljanja početnog bilansa rezultata u oblastima od značaja.

„Snažno vjerujemo da će takav naš stav biti i potvrđen dobijanjem IBAR-a na sljedećoj Međuvladinoj konferenciji u junu ove godine“, rekao je Zenović.

Kako je naveo, ono što u tom pogledu dodatno ohrabruje je činjenica da je pregovarački proces, koji je određeno vrijeme stagnirao, u potpunosti odmrznut.

Prema riječima Zenovića, to se prevashodno ogleda u najnovijim rezultatima na planu konsolidacije vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, koje pohvaljuju i Evropska komisija (EK) i države članice.

„U tom svjetlu, vjerujemo da činjenica da tri segmenta iz tri privremena mjerila u poglavlju 23, koji iz objektivnih razloga najvjerovatnije neće biti realizovani do juna, neće biti kamen spoticanja i razlog za nedobijanje IBAR-a, imajući u vidu ukupne ostvarene rezultate u tim mjerilima od početka pregovora u decembru 2013. do danas“, kazao je Zenović.

On je istakao da je u odnosu na realizaciju obaveza koje proističu iz privremenih mjerila, a tiču se unapređenja zakonodavnog okvira, u kratkom roku obavljen zahtjevan i obiman posao, u najvećem dijelu iz nadležnosti ministarstava pravde i kulture i medija.

Ti Vladini resori, kako je rekao, pokazali su izuzetan stepen proaktivnosti.

„Sredinom februara, EK je na mišljenje poslat paket medijskih zakona koje je pripremilo Ministarstvo kulture i medija – Zakon o audio-vizuelnim medijskim uslugama, Zakon o medijima i Zakon o javnom medijskom servisu Crne Gore“, naveo je Zenović.

On je kazao da je EK dostavila mišljenje na sva tri nacrta zakona i da je u toku rad na njihovom usaglašavanju.

Kako je rekao Zenović, krajem marta i početkom aprila EK, a potom i Venecijanskoj komisiji (VK), na mišljenje je poslat set sistemskih zakona iz oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije iz nadležnosti Ministarstva pravde.

„I to zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Zakona o Državnom tužilaštvu, Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“, naveo je Zenović.

On je dodao da su EK poslati i Zakon o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i Zakon o lobiranju.

Vlada je na sjednici u petak usvojila predloge ta dva pravna akta.

„Pored navedenog, izvjesno je da nam predstoji i izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, za koji je potrebna kvalifikovana većina“, naveo je Zenović.

To, kako je dodao, znači širok konsenzus između političkih partija po tom pitanju.

„Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu je otpočeo rad na izmjenama izbornog zakonodavstva, ali će ova obaveza, zbog kompleksnosti, biti prolongirana“, kazao je Zenović.

On je rekao da je u dosadašnjoj, intenzivnoj komunikaciji s EK na temu IBAR-a, fokus bio na Vladinim obavezama, u prvom redu na izradi tih zakonskih tekstova.

„Zakonske tekstove smo uspjeli da priredimo u veoma kratkom roku, a sve kako bismo spremno dočekali Međuvladinu konferenciju na kojoj očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24 (IBAR), a čije održavanje očekujemo do kraja belgijskog predsjedavanja“, naglasio je Zenović.

On je kazao da se, imajući to u vidu, donošenje tih zakona očekuje u Skupštini u aktuelnom, proljećnom zasijedanju.

„Imajući u vidu da će predlozi zakona koji se nađu pred poslanicima biti u potpunosti usklađeni s evropskim standardima, kao i da u odnosu na pitanje EU integracije postoji opšti politički konsenzus, ne očekujemo problem u smislu njihovog donošenja“, naveo je Zenović.

On je rekao da vjeruju da će se ti zakoni, kao prioritetni, naći na dnevnom redu aktuelnog zasijedanja Skupštine i da će se poslanici odnijeti odgovorno prema obavezama koje imaju istorijski značaj za Crnu Goru.

Kako je kazao Zenović, svjesni činjenice da je pred Crnom Gorom obaveza da u veoma kratkom roku finalizuje rad na ispunjenju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, EK je pokazala spremnost i otvorenost za svaki vid ekspertske, tehničke i finansijske pomoći, čak i na dnevnoj osnovi.

„Ovo kako bi se sva otvorena pitanja iz normativne oblasti rješavala u realnom vremenu i kako bi što manje otvorenih pitanja ostalo za fazu davanja konačnog mišljenja na nacrte zakona“, dodao je Zenović.

On je rekao da je većina zakonskih tekstova već prošla jedan, a u nekim slučajevima i više krugova konsultacija s EK.

„Riječ je, u prvom redu, o setu medijskih zakona, zatim o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Zakonu o lobiranju“, naveo je Zenović.

U toku je, kako je kazao, intenzivna onlajn komunikacija s VK u vezi sa zakonima o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Zakona o Državnom tužilaštvu, Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

„Imajući u vidu dnevnu komunikaciju ministarstava s evropskim partnerima u pogledu svih pojedinosti iz tih zakona, vjerujemo da će konačna mišljenja EK na predložena zakonska rješenja biti pozitivna i da ćemo ih dobiti do kraja maja, što će stvoriti uslove za skoriji nastavak procedure donošenja tih zakona“, rekao je Zenović.

